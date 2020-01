Ganz großes Tennis! „Bad Guy“ Kyrgios veralbert Nadal - und Gegner Simon löst Lachflash bei ihm aus

Australian Open: Nick Kyrgios und Gilles Simon lieferten sich großes Tennis. Nicht nur aus sportlicher Sicht. Sie lieferten in der Zweitrundenpartie auch zahlreiche Lacher.

In Melbourne finden vom 14. Januar bis 2. Februar die Australian Open statt.

finden vom 14. Januar bis 2. Februar die statt. Nick Kygrios und Gilles Simon trafen in der 2. Runde aufeinander.

und trafen in der 2. Runde aufeinander. Beide sorgte für zahlreiche Lacher - vor allem Kyrgios‘ Imitation von Rafa Nadal.

München/Melbourne - Stand Australien in den letzten Wochen hauptsächlich wegen der Buschbrände im Fokus, hat sich dieser nun nach den lang herbeigesehnten Regenfällen nun wieder etwas verschoben. Nun steht Down Under sportlich im Vordergrund - denn seit knapp einer Woche finden die Australian Open in Melbourne* statt.

Im Vorfeld des Turniers hat sich die Deutsche Nummer 1, Alexander Zverev, dazu bereit erklärt, Teile seiner Siegprämie den Brandopfern zu spenden, was natürlich für gute PR sorgt. In den vergangenen Monaten tat er in dieser Hinsicht nicht allzu viel.

Australian Open: Kyrgios veralbert Nadal - und Gegner Simon löst bei ihm Lachflash aus

Da standen zertrümmerte Schläger, Streitereien mit seinem ehemaligen Berater und Wutausbrüche auf dem Court an der Tagesordnung. Ein Spieler auf der Tour, der sich ebenfalls in diesem Metier bestens auskennt, ist Nick Kygrios, ein „Bad Guy“ im Tennis-Zirkus, der nun aber die Initiative für die Unterstützung der Australien-Brandopfer gründete.

Einst als kommender Grand-Slam-Sieger gefeiert, stürzte er in der Weltrangliste nach zahlreichen Skandalen zwischenzeitlich ab. Nun aber ist er sportlich wieder einigermaßen in der Spur. Allerdings geht das Temperament mit dem Paradiesvogel manchmal noch mit ihm durch.

So auch im Zweitrundenmatch der Australian Open gegen den Franzosen Gilles Simon. Dieses Mal wurde jedoch kein Schläger zertrümmert oder der Schiedsrichter beleidigt (zumindest nicht sichtbar), sondern der Lokalmatador belustigte mit einer Geste das Publikum. Was war passiert?

+ Nick Kyrgios. © AFP / DAVID GRAY

Als Kygrios seinen Aufschlag beim Stand von 5:4 im dritten Satz servieren wollte, ermahnte ihn der Schiedsrichter wegen Zeitüberschreitung. Das wiederum fand der 24-Jährige alles andere als cool und diskutierte zunächst mit dem Unparteiischen, nur um dann ein Ass zu schlagen.

Australian Open: Kygrios und seine Nadal-Imitation

Als er dann den nächsten Aufschlag servieren wollte, ging er wieder mit dem Schiedsrichter ins Verbalduell und monierte, dass er sich regelkonform verhalten habe. Anschließend imitierte er Rafael Nadal, der bekannt dafür ist, seine Service-Rituale zu pflegen. So wischt sich die Spanier vor dem Aufschlag immer die Haare hinters Ohr und zupft sich seine Hose zurecht - bekommt dafür aber meist keine Verwarnung.

Called on a time violation



Can't help but mention @RafaelNadal ⏱️



You've got to love @NickKyrgios



Watch the #AusOpen LIVE

Eurosport 1 and 2

Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/5stqkW9tYt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 23, 2020

Seine Imitation sorgte selbst beim Schiedsrichter für ein breites Grinsen - und auch auf den Zuschauerrängen sorgte sein Mimik für große Erheiterung.

Australian Open: Kygrios mit Lachflash nach Simon-Aktion

Auch Gegner Simon konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und wurde durch Kyrgios‘ lustige Aktion offenbar angestachelt. Denn auch der Franzose wurde kurz darauf bei seinem Service vom Schiedsrichter ermahnt und reagierte mit einer lustigen Bewegung. Das wiederum sorgte bei Kyrgios für eine Lachflash, sodass dieser fast den Schläger fallen ließ.

Die sehr kurzweilige Partie war letztlich doch eine klare Angelegenheit für den Weltranglisten-23., der sich am Ende in vier Sätzen mit 6:2, 6:4, 4:6, 7:5 gegen Simon durchsetzte. In der 3. Runde trifft Kyrgios aus den Weltranglisten-16. Karen Khachanov aus Russland.

Während die einen das Publikum zum Lachen bringen, hat Elliot Benchetrit derweil bei den Australian Open mit #bananagate für Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. So wollte er sich eine Banane von einem Ballmädchen schälen lassen.

Der französische Tennisprofi Gael Monfils fühlt sich trotz einer kuriosen Verletzung bereit für die Australian Open - er zog sich eine Verletzung beim Zocken zu.

Mit den Australian Open geht aktuell das erste von insgesamt vier Grand-Slam-Turnieren über die Bühne. Alexander Zverev ist nun so nah am Triumph dran wie selten zuvor. Aber was ist eigentlich ein Grand-Slam? Tz.de* schafft Klarheit.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

fs

Rubriklistenbild: © AFP / DAVID GRAY