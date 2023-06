Baby-Überraschung: Biathlon-Star ist schwanger

Biathlon-Star Paulina Batovska Fialkova verkündet freudige Nachrichten, denn sie und ihr Mann bekommen ihr erstes Kind.

Bratislava – Die slowakische Biathletin Paulina Batovska Fialkova ist privat auf Wolke sieben. Auf ihrem Instagram-Account lüftete sie das Geheimnis um ihre Schwangerschaft. Sie und ihr Mann Milos Batovsky, ein ehemaliger slowakischer Geher, bekommen ihr erstes Kind und freuen sich sehr auf den Nachwuchs. Wann das Baby auf die Welt kommt, verriet sie aber nicht.

Paulina Batovska Fialkova Geboren: 25. Oktober 1992 (Alter 30 Jahre), Brezno, Slowakei Nationalität: Slowakei Sportart: Biathlon

Biathlon-Star lüftet Baby-Geheimnis

„‘Das Leben bedeutet Veränderung‘ war für mich nie nur eine Phrase. Wir freuen uns beide darauf“, schrieb die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal unter ein Foto, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann zeigt. In ihrer Hand hat die Biathletin ein Ultraschallbild, das die Schwangerschaft bestätigt. Ihr Mann Milos, den sie im Frühjahr 2022 heiratete, hält einen blauen Strampelanzug in die Kamera. Ist die Farbe etwa eine Anspielung auf das Geschlecht des Babys?

Unter dem von Paulina Batovska Fialkova geposteten Bild gratulierten zahlreiche Biathlon-Stars dem Paar zur Schwangerschaft. „Congrats“ schrieben beispielsweise Dorothea Wierer und Vanessa Hinz. Lisa Vittozzi und Franziska Preuß schlossen sich mit einem „Congratulations“ an. Neben den Biathlon-Kolleginnen wünschten auch viele Fans dem Paar alles Gute.

Batovska Fialkova ist schwanger. © IMAGO/Steffen Proessdorf

Durch die Schwangerschaft wird Paulina Batovska Fialkova mit großer Wahrscheinlichkeit in der kommenden Biathlon-Saison fehlen. Dazu geäußert hat sich die 30-Jährige aber bislang noch nicht. Mit einem ein Karriereende ist bei der Slowakin aber eher nicht zu rechnen.

Biathlon-Star freut sich auf Nachwuchs

Ihre beste Saison im Biathlon-Weltcup hatte sie 2018/19, als sie im Gesamtweltcup den sechsten Platz holte. Danach ließen die Leistungen von Batovska Fialkova etwas nach, die im vergangenen Winter Platz 17 in der Endabrechnung belegte. Eine Medaille bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften konnte die 30-Jährige bislang noch nicht erringen.

Paulina Batovska Fialkova gab 2011 ihr Debüt im Weltcup. Sie schaffte zwei dritte Plätze im Sprint und jeweils zwei zweite und einen dritten Platz in der Verfolgung und im Massenstart. In ihrer gesamten Karriere kommt die Slowakin auf 36 Top10-Plätze in Weltcuprennen. (smr)