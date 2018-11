Ironman-Sieger Patrick Lange erhält Medienpreis Bambi in Berlin

Ironman-Sieger Patrick Lange aus Bad Wildungen hat in Berlin bei der Bambi-Verleihung den Sonderpreis der Jury gewonnen.

Am Abend übergab Sportschau-Moderatorin Jessy Wellmar den Preis in Berlin. Der Sieger des Ironman Hawaii 2018 und 2017 erhielt von den Gästen im Saal stehende Ovationen. "Wir Iron-Männer bestehen nicht nur aus Eisen, sondern haben auch Gefühle. Ohne meine Verlobte Julia hätte ich die Saison nicht überstanden", sagte der Triathlet in seiner Dankesrede.

Im Oktober 2018 gewann Patrick Lange in Rekordzeit den Ironman auf Hawaii und machte dort seiner Freundin einen Heiratsantrag. Der Bad Wildunger blieb im Rennen in diesem Jahr bei einer Zeit von unter acht Stunden (neuer Streckenrekord) - außerdem wiederholte er seinen Sieg aus dem Vorjahr.

Der Preis an Patrick Lange, übrigens auch Nordhessens Sportler des Jahres, war der erste Preis des Abends. Die Gala wird live im Fernsehen in der ARD übertragen (hier gibt es einen Live-Ticker zur Gala). Auch Lea, Sängerin aus Kassel, darf sich Hoffnungen auf einen Bambi machen. Sie ist in der Kategorie "Publikumspreis" nominiert.