Basketball-Comeback: "Bachelor" Andrej Mangold wieder auf Körbejagd

+ © Arne Dedert/dpa Cheftrainer Gordon Herbert (l) und Gunnar Wöbke (r), Geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners, präsentieren während einer Pressekonferenz des Baketball-Bundesligisten ihren Neuzugang Andrej Mangold. © Arne Dedert/dpa

Im Fernsehen verteilte er noch Körbe an Frauen, auf dem Spielfeld will er sie wieder mit dem Ball machen: Der "TV-Bachelor" und Basketballer Andrej Mangold kehrt in die deutsche Profiliga zurück.