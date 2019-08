Basketball-WM 2019: Der Deutschland-Kader für China - alle Spieler

Das ist der Kader von Deutschland bei der Basketball-WM 2019 in China: Wir stellen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft vor.

München - Die Basketball-WM in China rückt immer näher. Die deutschen Basketballer befinden sich aktuell in der unmittelbaren Vorbereitung. Am Montag versammelten sich 15 Spieler um Bundestrainer Henrik Rödl in Trier. Ein Spieler stieß am Donnerstag verspätet zum Team hinzu und komplettierte den vorläufigen 16-Mann-Kader. Rödl muss seinen Kader noch auf zwölf Spieler reduzieren. Der frühere NBA-Star Dirk Nowitzki zeigte sich zuletzt überzeugt und traut seinen Erben in China eine Menge zu: „Wir haben da eine super Truppe. Ich glaube, es ist sogar die tiefste, die die Nationalmannschaft je hatte.“ Hier ist der deutsche Kader im Detail.

Der vorläufige deutsche Kader besteht aus 13 Spielern, darf aber zu Turnierbeginn nur zwölf Spieler umfassen. Bundestrainer Henrik Rödl muss deshalb bis zum Freitag, 30. August, noch einen Spieler streichen.

Basketball-WM 2019 in China: Der Star im Kader

Dennis Schröder: Er ist Deutschlands Top-Star im Kader. Im vergangenen Jahr wechselte Deutschlands aktuell bester Basketballspieler zu den Oklahoma City Thunder, um endlich um den Titel mitzuspielen. Der Titel-Traum scheiterte für sein Team und ihn jedoch bereits in den Playoffs. Der 25-Jährige war von 2011 bis 2013 für die Erstligamannschaft New Yorker Phantoms Braunschweig aktiv, bevor er sich den Atlanta Hawks anschloss. Er spielt auf der Position des Point Guards.

+ Top-Star im Team: Auf Dennis Schröder lasten die Hoffnungen bei der anstehenden Basketball-WM. © dpa / Swen Pförtner

Sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gab er im Juli 2014 bei einem Freundschaftsspiel gegen die finnische Auswahl. Bei der Europameisterschaft 2015 war Dennis Schröder bereits im Aufgebot und mit im Durchschnitt 21 Punkten pro Spiel der beste Schütze. Auch bei der WM 2017 konnte Schröder mit Leistung überzeugen. Insgesamt bestritt Dennis Schröder 38 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Der Star im Kader stieß am Donnerstag verspätet zum Team hinzu.

Übrigens treten in China zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft 32 Mannschaften gegeneinander an, bei der WM 2017 waren es nur 24 Teams. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Modus der Basketball-WM 2019.

Basketball-WM 2019: Der Kader von Deutschland - Point Guard / Shooting Guard

Ismet Akpinar: Er gab im Sommer 2017 sein Debüt im Trikot der Nationalmannschaft, war Teil des EM-Kaders und erreichte das Viertelfinale. Akpinar wurde in allen sieben Partien eingewechselt. Insgesamt kommt er auf 29 Einsätze für die Nationalmannschaft. Aktuell spielt er bei Besiktas Istanbul.

Isaac Bonga: Ein Youngster im Team des deutschen Nationalkaders und einer der fünf NBA-Spieler. Isaac Bonga läuft aktuell für die Washington Wizards auf und durchlief in der Nationalmannschaft von der U16 ausgehend alle Jahrgänge. Erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde er Anfang 2017. Im Februar 2018 debütierte er im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien und war mit 18 Jahren und drei Monaten der jüngste Debütant der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen 40 Jahren.

Maodo Lo: Er ist einer von drei Spielern, die aktuell beim FC Bayern München Basketball unter Vertrag stehen. Der 26-Jährige trat bereits 49-Mal für die deutsche Nationalmannschaft an. 2017 gelang dem Spieler mit Brose Bamberg das Double aus Pokal und Deutscher Meisterschaft. 2019 konnte er mit dem FC Bayern erneut die Meisterschaft feiern.

Andreas Obst: Bei der U20-EM 2016 in Helsinki erreichte der Spieler den vierten Platz und konnte mit dem höchsten Punkteschnitt im Team überzeugen. 2017 wurde er erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen.

Basketball-WM 2019: Der Kader von Deutschland - Center

Johannes Voigtmann: Der deutsche Centerspieler stand bereits im Sommer 2017 im EM-Kader des damaligen Bundestrainers Chris Fleming. In Tel Aviv und Istanbul kam er in allen sieben Spielen durchschnittlich auf 23 Minuten, wobei er 6.7 Zähler und 4.7 Rebounds für ihn und sein Team heraussprangen. Aktuell spielt er für ZSKA Moskau.

Basketball-WM 2019: Der Kader von Deutschland - Power Forward / Small Forward

Paul Zipser: Zuletzt in die Schlagzeilen geraten war Paul Zipser durch seine Rückkehr zum FC Bayern. Der NBA-erfahrene Flügelspieler kommt vom spanischen Klub San Pablo Burgos und unterschrieb in München einen Vertrag bis 2021. 2016 war Zipser von München zu den Chicago Bulls gewechselt. Eine Blessur bremste ihn dort nach geglückter Premierensaison aus.

Maximilian Kleber: Im Sommer 2014 debütierte Maximilian Kleber für die deutsche Nationalmannschaft und kann seither insgesamt 19 Einsätze im Nationaltrikot verzeichnen. Seit seinem Wechsel vom FC Bayern München zu den Dallas Mavericks geht er in der NBA auf Korbjagd.

Daniel Theis: Zuletzt bei den Boston Celtics um zwei weitere Jahre verlängert, gehört auch Daniel Theis den fünf erfahrenen NBA-Spielern im Team der deutschen Nationalmannschaft an.

Robin Benzing: Der Erfahrene im Team. Auf Erfahrung aus stattlichen 135 Spielen im Deutschland-Trikot kann Trainer Henrik Rödl mit Robin Benzing zurückgreifen. Aktuell steht der Routinier bei Basket Saragossa unter Vertrag.

Niels Giffey: Auch er bringt die nötige Erfahrung ins deutsche Team und durchlief alle Nachwuchsnationalmannschaften. Für die A-Nationalmannschaft bestritt er seit seinem Debüt im Jahr 2013 61 Spiele. Im Jahr 2014 wurde er von Alba Berlin verpflichtet, nachdem er 2010 ein Studium in den Vereinigten Staaten begonnen hatte und in den College-Ligen antrat.

Johannes Thiemann: Seit 2018 steht er bei Alba Berlin unter Vertrag. Er kommt auf 33 Länderspiele und besetzt die Position Forward/Center. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte er bereits die U18-Europameisterschaft in Lettland und Litauen. Auch bei der U20-Europameisterschaft 2014 schaffte es Johannes Thiemann in den Kader. Sein erstes A-Länderspiel bestritt er im Juli 2016 bei einem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine.

Danilo Barthel: Der Dritte im Bunde aus dem Kader des FC Bayern München. Mit den Münchnern wurde er in der Saison 2017/18 Pokalsieger und Deutscher Meister. Auch in der vergangenen Saison konnte sich Danilo Barthel erneut mit dem Titel Deutscher Meister schmücken. Insgesamt 40 Spiele bestritt er für die deutsche Mannschaft.

Basketball-WM 2019: Der Kader von Deutschland: Trainer Henrik Rödl

Henrik Rödl ist seit September 2017 Bundestrainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Als ehemaliger aktiver Spieler debütierte er als 18-Jähriger in der A-Nationalmannschaft und feierte 1993 zwei seiner größten Erfolge: Bei der EM in Deutschland wurde er mit der DBB-Mannschaft überraschend Europameister. Im gleichen Jahr gewann er mit seinem Collegeteam die US-Collegemeisterschaft. Insgesamt erzielte Rödl in 15 Jahren 1.749 Punkte in 178 Länderspielen für Deutschland. Mit Alba Berlin gewann er sieben Mal die Deutsche Meisterschaft und vier Mal den Pokal.

+ Nationaltrainer Henrik Rödl bei der Pressekonferenz zur Verkündung des WM-Kaders. © dpa / Georg Wendt

Nach seiner aktiven Karriere blieb Rödl dem Basketball als Trainer treu. 2010/11 übernahm er nach Stationen bei Alba Berlin den Posten des Cheftrainers beim Bundesligisten TBB Trier. Seit 2014 durchlief er verschiedene Stationen als Trainer deutscher Mannschaften, bevor er 2017 die A-Nationalmannschaft als Trainer übernahm. Über die anstehende WM äußerte er sich im Vorfeld folgendermaßen: „Die Atmosphäre und die gute Stimmung sind bei uns immer ein wesentlicher Teil des Erfolges. Das wird auch in diesem Sommer nicht anders sein.“

Basketball-WM 2019: Der deutsche Kader im Überblick

Position/Trikotnr. Name Geburtstag Verein Länderspiele Point Guard / Shooting Guard Maodo Lo 31.12.1992 FC Bayern München 49 Ismet Akpinar 22.05.1995 Besiktas Istanbul 29 Isaac Bonga 08.11.1999 Washington Wizards 2 Andreas Obst 13.07.1996 Ratiopharm Ulm 10 Power Forward / Small Forward Maximilian Kleber 29.01.1992 Dallas Mavericks 19 Daniel Theis 04.04.1992 Boston Celtics 32 Robin Benzing 25.01.1989 Basket Saragossa 135 Niels Giffey 08.06.1991 Alba Berlin 61 Danilo Barthel 24.10.1991 FC Bayern München 40 Johannes Thiemann 09.02.1994 Alba Berlin 33 Dennis Schröder 15.09.1993 Oklahoma City Thunder 38 Paul Zipser 18.02.1994 FC Bayern München 12 Center Johannes Voigtmann 30.09.1992 ZSKA Moskau 54

Diese Spieler sind nicht mehr im Deutschland-Kader für die Basketball-WM 2019

Position/Trikotnr. Name Geburtstag Verein Länderspiele Point Guard / Shooting Guard Karim Jallow 13.04.1997 Basketball Löwen Braunschweig 5 Point Guard / Shooting Guard Joshiko Saibou 07.03.1990 Telekom Baskets Bonn 8 Power Forward / Small Forward Moritz Wagner 26.04.1997 Washington Wizards 0

Karim Jallow: Geboren in München spielt der 22-Jährige aktuell für den Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig. Im August 2018 wurde er erstmals ins Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen.

Joshiko Saibou: In Alba Berlins Nachwuchsprogramm groß geworden und gelernt, spielte Saibou bereits in Trier, Geißen, Crailsheim und Gießen. Im Sommer 2017 kehrte Saibou zurück zu Alba und entwickelte sich dort zu einer festen Größe des Teams. Im gleichen Jahr wurde er das erste Mal in die Nationalmannschaft berufen. Zu Beginn der neuen Saison schließt er sich den Telekom Baskets Bonn an.

Moritz Wagner: Er ist ein weiterer Spieler aus der NBA. Auch er gehört zu den Youngstern im Team der deutschen Nationalmannschaft und steht aktuell wie Isaac Bonga bei den Washington Wizards unter Vertrag.