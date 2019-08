NBA-Power: Vorläufiger WM-Kader der deutschen Basketballer steht fest

Yudai Baba (2.v.r.) aus Japan in Aktion gegen die Deutschen Paul Zipser (r), Isaac Bonga

Der vorläufige Kader für die Basketball-WM steht fest. Den Kader spicken auch einige deutsche NBA-Spieler.

Shenzhen - Mit 13 Spielern im vorläufigen Kader starten die deutschen Basketballer in ihre letzte Etappe vor dem Start der WM in China vom 31. August bis 15. September. Bundestrainer Henrik Rödl muss nach der Ankunft am Vorrundenort Shenzhen noch einen Spieler streichen. Bis 48 Stunden vor dem WM-Auftakt gegen Frankreich (Sonntag/14.30 Uhr) muss das finale Aufgebot mit zwölf Akteuren fix sein.