Baunatal stärkt die Offensive

Da ist noch Luft nach oben. Fußball-Hessenligist KSV Baunatal hat die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Bevor Ende des Monats der Spielbetrieb beginnt, herrscht im Wesentlichen Zufriedenheit über den neuen Kader, mit dem die VW-Städter einen Platz im einstelligen Tabellenbereich erreichen wollen. Eine kleine Umfrage zur aktuellen Situation.

Der sportliche Leiter

Ein paar Berufsjahre liegen noch vor Ralf Rößler, aber bereits jetzt nimmt der Fußball eine beherrschende Rolle im Leben des 57-Jährigen ein. In der kommenden Saison will Rößler die VW-Städter als Sportlicher Leiter nach vorn bringen.

Die Kaderplanung betrachtet der Polizeibeamte als abgeschlossen: „Vor allem in der Offensive haben wir uns hervorragend verstärkt. Mit Rolf Sattorov, Niklas Künzel, Brian Mitchell und Thomas Müller haben wir im Angriff deutlich mehr Durchschlagskraft als bisher“, sagt Rößler. Der Ballbesitzfußball soll laut Rößler zwar weiter beim KSV stattfinden, aber „mit mehr verwandelten Torchancen“.

Dass dabei die bewährten Offensivkräfte Nico Schrader und Manuel Pforr gehalten wurden, freut Rößler genauso wie die Vertragsverlängerungen von Mario Wolf, Daniel Borgardt und Malte Grashoff. „Damit haben wir jetzt 26 Spieler im Kader. Zudem wollen wir einige Spieler aus der eigenen U 19 an die Hessenliga heranführen.“ Ebenfalls aus der U 19 stammt Jens Helmerich, der zusammen mit Rößler als Co-Trainer neben Tobias Nebe agieren soll. Der Trainer

Nicht nur der Sportliche Leiter Ralf Rößler erachtet die Kaderplanung als abgeschlossen. Auch Trainer Tobias Nebe sieht keine Veranlassung, auf dem Transfermarkt noch einmal tätig zu werden. „Da ist alles durch und vorbei. Wir sind auch in der Breite gut besetzt“, sagt er und fügt hinzu: „Ich bin sehr froh, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist. So können wir drangehen, uns schnellstmöglich zu finden.“

Erfreut ist Nebe auch darüber, mit Jens Helmerich seinen Wunschkandidaten als Co-Trainer bekommen zu haben. „Er ist ja schon lange als Jugendtrainer bei uns und hat viel Erfahrung. Dabei haben wir immer gut zusammengearbeitet“, sagt der 36-Jährige vor seiner neunten Saison als KSV-Trainer. Die U 19 der Baunataler wird Helmerich trotz seiner Tätigkeit bei der Hessenliga-Elf weiter trainieren.

Was aber erhofft sich Nebe von der kommenden Saison? „Wir wollen eine bessere Serie spielen als zuletzt. Am liebsten die ersten fünf Spiele so wie in der vorigen Runde gewinnen, dann aber genauso durchziehen.“ Aber Scherz beiseite: „Ins erste Tabellendrittel wollen wir schon gern.“

Der Torwart

„Ich bin vollauf zufrieden mit der Entwicklung unserer Mannschaft für die kommende Saison“, sagt KSV-Torwart Pascal Bielert, der sich seit zwei Wochen wieder im Training befindet. Der 22-Jährige hat zwar mit Rick Christof seinen bisherigen Stellvertreter zwischen den Pfosten nach Sand verloren, bekommt aber mit Luca Graf aus der U 19 von Energie Cottbus einen neuen Ersatzmann an die Seite gestellt. „Etwas Konkurrenz ist immer gut, aber natürlich will ich meinen Platz als Stammtorhüter behalten“, sagt Bielert, der für die kommende Saison „alles zwischen Tabellenplatz drei und sechs für realistisch“ hält.