Baunatalerin Dutkiewicz sprintet mit Jahresweltbestzeit zum Sieg

Vize-Europameisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hat beim Hallen-ISTAF in Berlin über 60 Meter Hürden ihre gute Form bestätigt.

Die 27-jährige gebürtige Baunatalerin sicherte sich im 60-m-Hürdensprint in Jahresweltbestzeit von 7,89 Sekunden den Sieg. Platz zwei ging an ihre Rivalin Cindy Roleder (Halle an der Saale/7,91), Dritte wurde Elvira Herman (7,97) aus Weißrussland.

"Es ist super, ich habe hier immer so viel Spaß. Es war mein erster Sieg hier beim Hallen-ISTAF", sagte Dutkiewicz nach dem Sieg. (sid)