3:0 – Bayern gewinnen glanzlos

Kassel. Aufruhr um Robert Lewandowski, Trainerdiskussionen und Hoffenheim-Pleite hin oder her, der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Zum Auftakt der Champions League gewann der Fußball-Bundesligist 3:0 (1:0) gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht.

Wie stimmungsvoll war der Königsklassen-Abend in der Allianz-Arena?

Wir geben zu: 14-einhalb Wochen nach dem Finalerfolg von Real Madrid gegen Juventus Turin hatten wir uns schon sehr auf die Hymne zur Champions League gefreut. Den Spielern des deutschen Rekordmeisters muss es genauso gegangen sein. Jedenfalls spielten die Münchner zumindest phasenweise etwas erfrischender als bei der 0:2-Pleite in Hoffenheim.

Wie verlief das Auftaktspiel der Bayern?

Die Münchner waren auf einigen Positionen verändert: Mats Hummels etwa wurde geschont, Thomas Müller musste für James Platz machen. Der FC Bayern setzte den Gast am eigenen Strafraum fest. Früh traf Robert Lewandowski per Foulelfmeter (12.). Anschließend verwalteten die Münchner die knappe Führung nur noch glanzlos.

Nach Wiederanpfiff ein Weckruf für die Gastgeber: Alexandru Chipciu setzte das Leder für Anderlecht an den Pfosten (49). Spätestens in diesem Moment muss den Münchnern wieder eingefallen sein, dass es nur 1:0 steht. Denn nun erhöhten sie die Schlagzahl: Nach Chancen von Lewandowski, Süle und Robben gelang Thiago nach Flanke von Kimmich das 2:0 (65.). Die Gäste hatten vor 70 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena nun nichts mehr entgegenzusetzen. Nach weiteren Möglichkeiten für James und Robben hatte dann ein Rückkehrer seinen Auftritt. Jerome Boateng kam nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback (77.). Und er war sofort zur Stelle: Toller Pass in den Lauf auf Kimmich - 3:0 (90.). Endstand.

Gab es denn einen Aufreger?

Auch wenn sich kein RSC-Spieler beschwerte: Der Elfmeter, der zum 1:0 führte, war keiner. Sven Kums hatte Lewandowski vor dem Strafraum gehalten. Zusätzlich sah der Belgier Rot. Das gefiel Lothar Matthäus gar nicht. Der Sky-Experte bemängelte die Fehlentscheidung und die Rote Karte. Die ist zwar laut Regelwerk gerechtfertig, für Matthäus aber Teil einer ungerechten Dreifachbestrafung.

Wie war die TV-Übertragung bei Sky?

Wer die gut 100 Minuten dauernde Einstimmung des Bezahlsenders komplett verfolgte, dürfte sich im Nachhinein geärgert haben, dass er nicht länger im Büro geblieben ist und noch ein paar Akten bearbeitet hat. Unterhaltsam wurde es nämlich erst mit Kai Dittmann als Reporter. Als Bayerns Javier Martinez Mitte der zweiten Hälfte für eine Rettungsaktion in die Knie ging, stellte der Kommentator fest: „Das war der tiefste Kopfball der Champions League.“

Von Lukas Braun und Björn Mahr