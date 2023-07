Bereits 2011 und 2016 fanden in Kassel die Deutschen Meisterschaften statt – ein Rückblick

Von: Martin Scholz

In Kassel 2016: Betty Heidler. © d.schachtschneider

Alle guten Dinge sind ja eigentlich drei. Im Falle Kassels dürfen es allerdings auch durchaus mehr sein.

Kassel – An diesem Wochenende finden im Auestadion zum dritten Mal die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. Wir nehmen das zum Anlass, noch einmal auf die Jahre 2011 und 2016 zurückzublicken, als Kassel ebenfalls Gastgeber der nationalen Titelkämpfe war.

Die DM 2011 in Kassel

Laut Kalender war es eigentlich Sommer, aber im Auestadion sah das anders aus. Am Rande der Stabhochsprunganlage stand Danny Ecker – mit Handschuhen. Später gewann Malte Mohr den Wettkampf, aber auch sonst litten die Leistungen der Athletinnen und Athleten vor allem in den technischen und den Sprintdisziplinen unter dem Regen und den niedrigen Temperaturen, die teilweise nur knapp über zehn Grad lagen. Die wohl stärksten Resultate lieferten Betty Heidler mit 76,04 Metern im Hammerwurf und Christina Obergföll mit 68,86 Metern im Speerwurf – beides waren beim Debüt der Titelkämpfe im Auestadion Meisterschaftsrekorde.

Im Auestadion: Sabrina Mockenhaupt. © a. fischer

Besonders stark präsentierte sich Sabrina Mockenhaupt, der es gelang, in jenem Jahr fünf Meistertitel auf verschiedenen Langstrecken zu sammeln. In Kassel gewann die Siegerländerin die 5000 Meter. Durchweg gute Noten erhielt das damals gerade frisch renovierte Auestadion, und auch ein in Kassel häufiger Gast hatte seinen umjubelten Auftritt: Der Stabhochspringer Tim Lobinger, der im Februar dieses Jahres an Krebs verstorbene Star zahlreicher Askina-Sportfeste, erhielt den Rudolf-Harbig-Preis für besonders verdiente Leichtathleten.

Liveticker von den Meisterschaften In unserem Leichtathletik-Liveticker können Sie am Wochenende alle Entscheidungen verfolgen. Alle Artikel und Bilder finden Sie außerdem in unserem Themenspezial.

Die DM 2016 in Kassel

Am 18. und 19. Juni war dann das Wetter bei den Kasseler Meisterschaften deutlich besser. Rund 28 000 Zuschauer sahen Top-Leistungen von insgesamt 1300 Athleten in der olympischen Kernsportart. Am Samstag hatte insbesondere der Hindernislauf der deutlichen Siegerin Gesa Felicitas Krause für Stimmung gesorgt. Ebenso beeindruckend war die Dominanz der elfmaligen Deutschen Meisterin im Hammerwurf, Betty Heidler. Ein weiterer weiblicher Werfer-Star begeisterte zudem: Die Kugelstoßerin Christina Schwanitz wiederholte in Kassel ihren Titelgewinn aus dem Jahr 2011. „Ihr seid der Hammer“, bedankte sich die Weltmeisterin des Jahres 2015 beim Kasseler Publikum.

Einen besonderen Auftritt gab es zudem im Weitsprung der Männer: Die größte Weite gelang Markus Rehm, der mit seiner Beinprothese auf 7,95 Meter kam und als Sieger der getrennten Wertung geehrt wurde. Zudem beeindruckten der Kugelstoßer David Storl und der Diskusstar Robert Harting.

War 2016 erfolgreich zu Gast in Kassel: Der Diskuswerfer Robert Harting holte sich im Auestadion den Titel. © imago/Pressefoto Baumann

Bereits damals mit dabei waren zwei Top-Athletinnen, die auch an diesem Wochenende wieder mit von der Partie sind: Gina Lückenkemper holte sich den Sieg auf der 200-Meter-Strecke, und Konstanze Klosterhalfen hatte damals am Anfang ihrer Karriere über 1500 Meter die Nase vorn.

Über Kassel nach Budapest Kassel ist erneut Gastgeber der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Am Samstag und Sonntag werden im Aue- stadion in 31 Einzel- und zwei Staffel-Disziplinen die nationalen Titel vergeben. Zugleich beginnt für die rund 1000 gemeldeten Athleten mit den nationalen Meisterschaften der Nominierungs-Countdown für die WM in Budapest Ende August.