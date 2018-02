Er besiegte Martin Schmitt

Willingen. Spannendes hat der kanadische Skispringer Mackenzie Boyd-Clowes uns zu erzählen: über seine besondere Beziehung zu Willingen, über eine bittere Verletzung und über einen Popstar vergangener Tage: Martin Schmitt.

Nordamerikanisch lässig lehnt Mackenzie Boyd-Clowes in einem Clubsessel, als wir mit ihm sprechen - kurz vor Beginn des Skispringens in Willingen. Die Hotel-Lobby des Hochsauerland 2010 ist mäßig gefüllt, der kanadische Skispringer erregt kaum Aufmerksamkeit. Die Popstars seiner Sportart sind andere, kommen aus Deutschland, Österreich oder Polen. Und trotzdem hat der 26-Jährige viel zu erzählen – über seine besondere Beziehung zu Willingen, über eine bittere Verletzung und über einen Popstar vergangener Tage: Martin Schmitt.

„Eigentlich war es ein Zufall, dass ich zum Skispringen gekommen bin. Ich wollte gar nicht, es war nie mein Traum. Da es in Kanada kaum im Fernsehen gezeigt wurde, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Irgendwann wurden dann Leute für diesen Sport gesucht, und ich war seit dem ersten Sprung begeistert“, sagt der Mann, der in der Millionenmetropole Toronto aufgewachsen ist. Mit 14 Jahren absolviert er sein erstes internationales Springen, 2010 gilt Boyd-Clowes als Hoffnungsträger seines Landes bei den Olympischen (Heim-)Spielen in Vancouver. Dort scheitert er jedoch zweimal in der Qualifikation.

Trotzdem schafft es der Kanadier, zwei Jahre später in aller Munde zu sein. 31. März 2012: Kanadische Meisterschaften von der Normal- und Großschanze. Zweimal heißt der Sieger Mackenzie Boyd-Clowes. Zweimal heißt der Zweitplatzierte Martin Schmitt – weil auch internationale Starter zugelassen waren.

„Ja, ich habe ihn bezwungen. Aber das war schließlich auch mein Job. In meiner Kindheit habe ich immer zu Martin Schmitt aufgeschaut. Es war einer der Namen, die ich mir gemerkt habe, wenn es um erfolgeiche Skispringer ging. Den Wettkampf in Kanada nutzte er zu Trainingszwecken, für mich ging es um die Meisterschaft“, erinnert sich Boyd-Clowes. Bis auf einen Continental-Cup-Sieg beim Sommerspringen 2012 im österreichischen Stams hat er noch nicht viel gewonnen, in der aktuellen Saison steht noch kein einziger Weltcup-Punkt zu Buche.

Sturz auf Mini-Schanze

Nach Willingen komme er immer gern – trotz seines schmerzhaften Erlebnisses vor fünf Jahren. Weil der Wind so stark war, konnte das Einzelspringen damals nicht stattfinden. Die Zuschauer sollten aber trotzdem etwas geboten bekommen, und so wurde eine 30-Meter-Minischanze auf dem Aufsprunghang installiert. „Die Idee war klasse, aber ich habe es übertrieben und wollte eine besonders spektakuläre Show abliefern. Das war dumm“, erinnert sich Mackenzie Boyd-Clowes. Bei seinem Sturz zog sich der damals 21-Jährige einen Schlüsselbeinbruch, Abschürfungen im Gesicht und Prellungen zu. Martin Schmitt gewann übrigens diesen Jux-Wettbewerb – es war der letzte sportliche Auftritt des Deutschen im Upland, ein Jahr später gab er an gleicher Stelle sein Karriere-Ende bekannt.

Ob Schmitt so etwas wie ein Vorbild für den Kanadier ist? „Er ist schon richtig stark gewesen, aber jeder Athlet muss auf sich selbst schauen. Für uns Nordamerikaner wird das Level jedes Jahr schwerer. Die Lücke zu den Topnationen wächst, wir müssen immer größere Anstrengungen auf uns nehmen“, sagt Mackenzie Boyd-Clowes. Mittlerweile ist die Hotel-Lobby gut gefüllt. Ein Mann sagt, dass gleich die deutschen Skispringer vorbeikommen. Warten auf die Popstars. Der Kanadier hingegen zieht sich ziemlich unentdeckt auf sein Zimmer zurück.