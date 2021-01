104:77 gegen Hannover: Frauen der BG 74 Göttingen brennen ein Feuerwerk ab

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Dreierspezialistin: Göttingens Riley Lupfer (Mitte) kommt gegen Hannovers Tessa Stammberger (links) und Stavroulla Koniali zum erfolgreichen Drei-Punkt-Wurf. © Hubert Jelinek/gsd

Nach zwei Niederlagen in Folge haben die flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den TK Hannover gab es einen nie gefährdeten 104:77 (51:32)-Sieg. Damit festigten die Göttingerinnen ihren sechsten Tabellenplatz.