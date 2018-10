105:63 beim MBC: BG Göttingen feiert Riesen-Auswärtssieg

Basketball-Bundesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd Beim MBC feierten die Göttinger einen glanzvollen Auswärtssieg. Göttingens Trainer Johan Roijakkers (Mitte) gibt Anweisungen in einer Auszeit. © Hubert Jelinek/gsd

Weißenfels. Hat das etwa an der Anreise im neuen Bus gelegen? Natürlich nicht. Aber die BG Göttingen war am Mittwochabend richtig in Fahrt und steuerte beim Mitteldeutschen BC einen völlig ungefährdeten 105:63 (46:34)-Sieg an.