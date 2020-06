26 Ballverluste: Auch Ulm stoppt BG Göttingen

Basketball-Bundesliga

+ © Ulf Duda/dpa Vorbildlicher Wurf: BG-Pointguard Bennet Hundt (links) hat mit links abgezogen, Ulms Tyler Harvey kann nicht mehr in die Flugbahn des Balles eingreifen. Hundt lieferte sieben Vorlagen, hatte aber auch sechs Ballverluste. © Ulf Duda/dpa

Der Einzug der BG Göttingen ins Viertelfinale beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga hing am vergangenen Freitag am seidenen Faden. Crailsheim zeigte gegen Oldenburg eine tolle Partie, stand kurz vorm Sieg. Oldenburgs Karsten Tadda und Braydon Hobbs sicherten den EWE Baskets mit drei Punkten in den letzten zehn Sekunden den Sieg zum 85:83. Am Sonntag verloren die Veilchen auch ihr drittes Gruppenspiel in Folge deutlich, unterlagen Ulm mit 66:89, obwohl Alex Ruoff wieder dabei war.