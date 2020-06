30 Punkte zum 89:78-Sieg der BG Göttingen: Crailsheim kam auf den Hundt

Zwei Neue im Duell am Brett: Göttingens Holland-Neuzugang Jito Kok (rechts) setzt sich am Korb gegen Crailsheims Marvin Ogunsipe (vorher Hamburg) durch.

AUS MÜNCHEN BERICHTET HELMUT ANSCHÜTZ

Wahnsinns-Start für Basketball-Bundesligist BG Göttingen beim Finalturnier in München! Gegen die Merlins Crailsheim feierte das Team von Trainer Johan Roijakkers einen kaum für möglich gehaltenen 89:78 (51:42-Sieg) und buchte damit die ersten zwei Punkte beim Turnier um die deutsche Meisterschaft. Sensationell der Auftritt von Spielmacher Bennet Hundt: Er warf 30 Punkte, neue persönliche Bestleistung - der Wahnsinn!

Was für ein Basketball-Feeling im Audi-Dome. Keine Fans. Nur rund 130 Personen in FCB-Domzil mit sonst 6500 Plätzen, harte Hygiene-Auflagen für alle Beteiligten.

BG-Coach Roijakkers schickte Lockhart, Ruoff, Kramer, Allen und Hundt als Starting Five aufs Parkett. Und die kam gleich ziemlich gut in die Partie. Bennet Hundt traf den ersten Dreier des Turniers zur BG-Führung., Alex Ruoff erhöhte mit dem zweiten auf 8:2. Dumm nur, dass sich Center Dennis Kramer schon das zweite Foul eingehandelt hatte. Di erste Chance für seinen Kollegen Jito Kok, den neuen Holländer, der Dylan Osetkowski ersetzt. Kurz danach auch der erste Auftritt von Kyan Anderson-Ersatz Leon Williams. Terry Allen legte per Dreier zum 15:7 nach, musste aber kurz in die Kabine. Doch die Göttinger blieben weiter vorn, der Spielfluss war recht gut. Auch weil Mihajlo Andric den vierten Dreier einnetzte zum 25:16, war der Vorsprung erfreulich klar. Mit einer 29:20-Führung ging es in die erste Pause. Ein guter Start für die Veilchen!

Im zweiten Viertel scorte Hundt Dreier Nummer 6 zum 32:23 - es lief weiter ansehnlich für die BGer. Kok fügte sich gut ein, traf per Tip-In zum 38:27. Merlins-Coach Iisalo, der wie die BG drei Spieler neu dabei hatte für drei Abgänger, reagierte mit einer Auszeit. Danach gelang Crailsheim sieben Zähler in Folge, Göttingens Vorsprung schmolz auf 40:36. Auszeit von Coach Roijakkers.

Sie fruchtete! Allen gelangen sechs Punkte (Dreier und drei Freiwürfe) und Hundt warf seinen dritten Dreier rein zum 49:38. Der kleine Spielmacher war ganz stark drauf, hatte zur Pause schon 15 Punkte erzielt. 51:42 nach 20 Minuten, das war top, BG!

Hundt zur Pause: „Offensiv läuft's richtig gut, Wir haben gut trainiert, die Neuen sind gut integriert.“

Besser aus der Kabine kamen die Schwaben. Sie markierten sieben Punkte zum 51:48. Doch wer konterte? Natürlich Hundt: Dreier zum 54:48. Nun ging es hin und her, Offensiv-Basketball war Trumpf. Dreier Andric für BG, Dreier Herrera für die Merlins. Nach 30 Minuten hatte die BG ihren Vorsprung gewahrt, führte mit 68:59. Das sah weitestgehend richtig aus. Auch weil eben Bennet Hundt nur so vor Spiellaune sprühte: 24 Zähler waren da auf seinem Konto.

Zu Beginn des Schlussabschnitts konnte sich die BG erneut etwas absetzen, lag durch Marvin Omuvwie 72:59 vorne. Doch diese Führung schmolz wieder auf 72:69 zusammen. Nach einer kurzen Verletzungs-Unterbrechung (Crailsheims Herrera) setzte sich Göttingen wieder auf 80:71 ab dank Allens drittem Dreier. Doch es blieb spannend! Die Merlins boten alles auf, aber die Veilchen knickten nicht ein. Und Hundt war nicht zu stoppen: Der Berliner legte noch sechs Zähler, stellte mit sensationellen 30 Punkten eine neue Saisonbestmarke auf. Crailsheim kam auf den Hundt! Am Ende 89:78 für die BG, die Veilchen landeten einen großen Sieg. Hundt: „Es lief von Anfang an gut, mein erster Dreier passte gleich. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Jetzt wollen wir nächsten Mittwoch auch Oldenburg schlagen.“

BG: Kok 8, Lockhart 3/1 Dreier, Williams 2, Ruoff 12/2, Ersek, Kramer, Omuvwie 2, Andric 18/4, Mönninghoff, Allen 14/3, Hundt 30/5.

Crailsheim: Russell 3, Zimmermann, Stuckey 8/2, A. Kovacevic, Herrera 15/3, Brembly 9/2, Bleck 8, Ogunsipe 6, Lazic, D. Kovacevic 12, Hawkins 17/5. GSD