40 Punkte: Oldenburgs Massenat schlägt BG Göttingen fast allein

Toller Einsatz: Göttingens Lenny Larysz (am Ball) gegen Oldenburgs Will Cummings (3) und Rickey Paulding.

Göttingen – Jetzt wird es langsam eng für die Männer der BG Göttingen. Nach der 79:96 (40:48)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten EWE Baskets Oldenburg rücken die Konkurrenten um den Klassenerhalt Bremerhaven und Crailsheim nach ihren Siegen den Südniedersachsen immer dichter auf die Pelle.

Dabei sah es anfangs gar nicht so schlecht um die Gastgeber aus. „Wir haben gut verteidigt und den Gameplan des Trainers gut umgesetzt“, meinte BG-Center Dennis Kramer im Interview mit MagentaSport nach dieser Partie. „Nach einer zweiwöchigen Pause muss man erst einmal den Rhythmus finden, den die Göttinger zuerst gefunden hatten“, suchte Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic nach Gründen der unbefriedigenden Anfangsphase seiner Mannschaft, die dann allerdings nach einer Viertelstunde mit ungeheurer Wucht ihren Rhythmus gefunden hatte.

Die BG, die ohne Mihajlo Andric aufgrund von muskulären Problemen aufgelaufen war, konnte ihr gutes Niveau lediglich bis Mitte des zweiten Viertels beim 40:34 halten. In der Folgezeit aber kamen die Oldenburger zu einem 14:0-Lauf, gingen dann in der 18. Minute erstmals durch drei Freiwürfe des überragenden Frantz Massenat mit 42:40 in Führung.

Apropos Massenat: Der erzielte mit 40 Punkten einen Ligarekord in dieser Saison, setzte fünf von sechs Zweiern, allein sieben von elf Dreiern und alle neun Freiwürfe in die gegnerische Reuse. „Massenat hat einen Sahnetag erwischt, einfach herausragend, wie er gespielt hat“, lobte Drijencic seinen Spielmacher, der von der BG-Defensive einfach nicht zu halten war und bis zum Seitenwechsel schon 23 Punkte erzielt hatte. Die Oldenburger hatten mit 31:15 das zweite Viertel gewonnen und da schon den Grundstein für den späteren deutlichen Sieg gelegt.

„Wir sind aus der Pause nicht mit der Energie herausgekommen, die man gegen einen solch starken Gegner benötigt“, meinte BG-Trainer Johan Roijakkers. Diese Energie brachten indes die Gäste weiterhin aufs Parkett der mit 3390 Zuschauern gut gefüllten S-Arena. So schafften die Oldenburger 21 Punkte in Folge viertelübergreifend zum zwischenzeitlichen 56:40.

Nach 23 Minuten brachte der Göttinger Coach „Bankdrücker“ Lenny Larysz. Und in der 28. Minute durfte sich Jacob Albrecht über seine ersten Einsatzminuten für die Veilchen in dieser Saison freuen, allerdings noch nicht über seine ersten Punkte für die Veilchen. Überhaupt standen in den letzten 15 Minuten häufig vier deutsche Spieler für die BG auf dem Parkett, als das Spiel ehedem zugunsten des Favoriten gelaufen war. wg/gsd