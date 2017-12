63:74 in Erfurt: Raketen schießen die BG Göttingen ab

+ Bester BG-Spieler: Göttingen Spielmacher Michael Stockton war mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer, doch auch er konnte die niederlage in Erfurt nicht verhindern. Foto: zje-nh

Erfurt. Bitteres Silvester für die BG Göttingen: Bei Aufsteiger Oettinger Rockets Gotha/Erfurt verloren die Veilchen auch ihr sechstes Spiel in Folge und rutschten durch die 63:74 (26:27)-Niederlage auf den drittletzten Platz in der Basketball-Bundesliga ab. Die Thüringer überholten die Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers in der Tabelle.