63:83 – BG ohne „Chef Ruoff“ chancenlos gegen Oldenburg

Göttingen. Ohne „Chef“ Alex Ruoff hatte die BG Göttingen keine Chance! Der Denker und Lenker der Veilchen musste schon vor dem Niedersachsen-Duell in der Basketball-Bundesliga gegen die EWE Baskets Oldenburg wegen eines grippalen Infekts passen, wodurch sich die sowieso schon eherüberschaubaren Chancen gegen den Champions League-Teilnehmer noch weiter verringerten.

So gewannen die Baskets nur drei Tage nach ihrer Mammut-Tour nach Saratow (Russland, 2500 km) vor 3304 Zuschauern mit 83:63 (27:44) bei den Veilchen, die sich redlich mühten, aber letztlich auf völlig verlorenem Posten standen. Daran änderte auch das neue Parkett, auf dem erstmals in der S-Arena gespielt wurde, nichts.

Der Holländer Leon Williams brachte die BG mit einem „Drei-Punkte-Spiel“ (Korb plus Freiwurf) in Front. Und in der Anfangsphase lief es sogar weiter ordentlich bei den Veilchen, die durch Scott Eatherton 7:4 in Führung gingen, nachdem Mathis Mönninghoff gefühlt seinen ersten „Dunk“ in seiner BG-Zeit reingezimmert hatte. Doch das 7:6 war dann schon die letzte Führung der Göttinger, während die Oldenburger an Sicherheit gewannen und durch Maxime de Zeeuws Dreier auf 16:11 wegzogen. Göttingen kämpfte, verkürzte durch Darius Carter auf 15:16, doch die Baskets gingen mit einem 20:18 in die erste Pause.

Schlechtes zweites Viertel

Beim 20:23 blieben die BGer zwar noch dran, aber in der Folge leisteten sie sich wieder die bekannten Schwächen: Ballverluste, technische Fehler und Schrittfehler. So kann man einer der deutschen Top-Mannschaften nicht am Zeuge flicken! Nach 15 Minuten hatten die Baskets ihren Vorsprung auf 32:22 ausgebaut. Vor allem 2,10m-Center Brian Qvale (115 kg), gegen den BG-Hüne Eatherton (106 kg) geradezu schmächtig wirkte, konnten die Veilchen nicht kontrollieren – 14 Punkte für den Baskets-Riesen schon zur Pause! BG-Coach Roijakkers versuchte sein Team mit zwei Auszeiten besser einzustellen, was jedoch im Ansatz steckenblieb. Nach Frantz Massenats Buzzer Beater lagen die Veilchen, die das zweite Viertel mit enttäuschenden 9:24-Zählern abgaben, zur Halbzeit schon 27:44 zurück.

Geradezu peinlich, dass es immer wieder auch zu Ausfällen der Technik in der S-Arena kommt. Fiel vor der Pause schon die 24-Sekunden-Uhr aus, so war nach sechs Sekunden in der zweiten Hälfte die Anzeigetafel „weg“. Komisch, dass so etwas wohl nur immer wieder in Göttingen vorkommt.

Drittes Viertel gewonnen

Im dritten Viertel zeigte die BG zumindest Charakter. Williams versenkte zwei Dreier, nach 27 Minuten kamen die Göttinger auf zehn Zähler (46:56) heran, was die Fans stehend feierten. Wenn man mit so wenig schon zufrieden ist…

Beim 50:65 nach 30 Minuten waren die sportlichen Verhältnisse zumindest schon vorgeklärt. Oldenburg hatte die Partie jederzeit im Griff, so sehr sich die Veilchen auch abrackerten.

Wie schon gegen Ulm war es letztlich ein weiteres ernüchterndes Spiel der Göttinger, deren Schadensbegrenzung im letzten Abschnitt nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. So war´s am Ende wieder eine deutliche Sache für die Gäste und ein hochverdienter Baskets-Sieg. Die erneute BG-Pleite lag aber nicht nur am mit 9:24 verlorenen zweiten Viertel. Und schon am Dienstag müssen die BGer zum verlegten Spiel bei Bayern München antreten. Droht da die nächste deutliche zweistellige Niederlage?

BG: Williams 11, Veikalas 8, Menzel, Carter 11, Schwarz , Mönninghoff 8, Waleskowski 7, Borchers, Sanders 3, Eatherton 11, Grüttner 2.

Beste Oldenburger Werfer: Qvale 24, Massanat 14, Chris Kramer 10.