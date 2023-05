67:87 im ersten Playoff-Viertelfinale - BG Göttingen chancenlos beim FC Bayern

16 Punkte in der ersten Halbzeit: Zweikampf zwischen BG-Topscorer Mark Smith (links) und Münchens Nick Weiler-Babb, der mit 15 Zählern Bayerns erfolgreichster Scorer war. © Imago/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Die große Überraschung blieb aus! Im ersten Viertelfinal-Playoff verliert die BG Göttingen vor 6059 Zuschauern im Audi-Dome beim FC Bayern München Basketball mit 67:87 (36:44).

München/Göttingen – In der ersten Hälfte trumpfte Topscorer Mark Smith noch gut auf, doch nach der Pause setzte sich der amtierende Pokalsieger und große Favorit souverän durch.

„Wir brauchen alle Spieler, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen“, kritisierte BG-Coach Roel Moors deutlich.

Im regnerischen München bereitet sich die BG konzentriert vor. Rob Edwards (nicht fit, nur sporadisch trainiert) ist nicht dabei, wie kurz vor Spielbeginn bekannt wird. Alle Spieler des Teams sind mit in der Halle.

Hoch ist der Promi-Faktor im Audi-Dome: „Mister Bayern“ Uli Hoeneß, FCB-Präsident Herbert Hainer, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber plus FC Bayern-Fußballer.

Kapitän Harper Kamp bringt die BG – unterstützt von 40 Fans – mit zwei Freiwürfen in Front. Weiler-Babb kontert mit dem ersten Bayern-Dreier. Kamp gleicht aus, und dann legen die Münchener eine Serie bis zum 11:3 hin. Doch die Göttinger setzen dagegen, verkürzen zum 9:11. Aber bei mehreren Würfen fehlt ihnen das richtige Timing, die Würfe sind zu lang oder zu kurz. So geht Bayern wieder weg, aber den Dreier von Winston kontert Mark Smith mit seinem ersten Dreier zum 12:14, das die Süddeutschen aber erneut auf 21:12 ausbauen. Harald Frey trifft zum Viertelstand von 21:14.

Prima der Auftakt in den zweiten Abschnitt: Dreier von Smith, Till Pape nach tollem Anspiel zum 19:21. Dann fliegt Bayerns Ognjen Jaramaz raus: Er stellt Smith mit dem linken Fuß ein Bein – ein disqualifizierendes Foul. Smith verwandelt die Freiwürfe zum 21:21-Ausgleich – schau an, die BG ist da!

Doch die Bayern haben wie so oft eine Antwort, Andy Obst macht das 30:23 per Drei-Punkt-Spiel. Bei zu riskanten Anspielen verlieren sie etliche Male den Ball. Dennoch: Die Veilchen lassen sich nicht unterkriegen, Smith ist „on fire“, versenkt einen Dreier aus fast neun Metern – irre! Die BG versteckt sich nicht. Aber Smith (16 Punkte zur Pause) bekommt zur wenig Unterstützung beim Scoring. 44:36 zur Halbzeit. „Wir tun, was wir können, müssen in der Defense die Rebounds holen“, sagt Smith bei MagentaSport. Stimmt: Bayern holt 23 Abpraller, Göttingen nur 13 und nur 43 Prozent Zweier-Quote gegenüber 65 Prozent der Münchener.

Mit Beginn des dritten Durchgangs ziehen die Gastgeber dann langsam, aber sicher weg. Weiler-Babb und Wimberg und noch einmal Weiler-Babb mit Dreiern – da heißt es dann 59:40 nach 26 Minuten. Da geht’s eben dahin! Das Team von Coach Trinchieri zeigt seine Klasse, seine Überlegenheit und guten Team-Basketball.

Sechs Ballverluste bei den Veilchen, die Fehler summieren sich und das Moors-Team wird unsicherer. Zu viele Spieler erreichen nicht ihre Normalform, vom Norweger Frey ist fast gar nichts zu sehen, auch Bess und Crandall bleiben unter ihren Möglichkeiten. Die Bayern setzen sich durch, spielen wie sie es wollen – und die Veilchen können viel zu wenig Gegenwehr leisten. So ist beim 50:66 nach 30 Minuten eigentlich schon alles entschieden.

Im letzten Viertel verwaltet Bayern das Ergebnis nicht nur, sondern baut es weiter aus. Auch Smith taucht ab, kann kaum noch Akzente setzen. Und es fehlt eben neben ihm ein weiterer Scorer, auch wenn Rayshaun Hammonds noch zweitbester BG-Werfer wird mit 13 Zählern. So trudelt die einseitige Partie nur noch aus.

„Wir haben nicht 24 Sekunden verteidigt“, moniert Coach Moors. „Zwei, drei Sekunden fehlten oft. Wir haben zu viele Offensiv-Rebounds für Bayern zugelassen und unsere Dreier nicht getroffen.“

Die BG bleibt natürlich in München im Hotel für Spiel zwei am Donnerstag um 18 Uhr. Spiel drei ist am Sonntag (15 Uhr) in der S-Arena.

BG: Hammonds 13/davon 1 Dreier, Frey 7, Crandall 12, Boakye, Smith 16/4, Ani, Mönninghoff, Kamp 5, Pape 11/1, Bess 3, Giotis.

FC Bayern: Weiler-Babb 15/3, Walden 8, Seeley, Winston 13 /2, Giffey 10/2, Bonga 10/2, Jaramaz, Obst 6, Wimberg 3/1, Harris 2, Gillespie 8, Cheatham 12/1.

Weiter spielten: EWE Baskets Oldenburg - MHP Riesen Ludwigsburg 80:90. (haz/gsd)