68:81 - Veilchen mit zu wenig Power gegen Chemnitz

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Der Kapitän mit Power: So viel Dynamik wie hier Göttingens Harper Kamp (am Ball) gegen den Chemnitzer Kevin Yebo zeigten die Veilchen längst nicht immer. © Hubert Jelinek/gsd

Irgendwann musste sich der Kräfteverschleiß ja mal bemerkbar machen! Vor 2517 Zuschauern verliert die BG Göttingen das Nachholspiel vom ersten Spieltag in der Basketball-Bundesliga mit 68:81 (39:47) gegen die Niners Chemnitz.

Göttingen – Die meisten Veilchen waren einfach zu müde nach dem Kraftakt gegen Braunschweig nur 46,5 Stunden zuvor. Allein Harald Frey und Mark Smith sind auf der Höhe.

Freundliche Grüße für Dominic Lockhart und Nelson Weidemann vor dem Spiel, die Chemnitzer Ex-Veilchen eben. Der Auftakt gehört aber Harald Frey: Der Norweger erzielt die ersten neun BG-Punkte im Alleingang zum 9:8. Aber die Sachsen legen den Niedersachsen gleich mal drei Dreier ins Netz, das ist nicht gut verteidigt.

Aber es kommt noch schlechter! Zwar ist die BG auf 15:17 ran, aber ab dem 17:23 geht gar nichts mehr. 8:0-Lauf für die Niners, die Göttinger bekommen fast nichts gebacken. Ist das schon eine Frage der Kraft? Sieht fast so aus. Wieder so ein hoher Rückstand, nicht zu fassen. Nach den ersten zehn Minuten steht’s 17:28. Das kostet noch mehr Kraft, die Differenz aufzuholen. Bezeichnend die Trefferquote: Göttingen 33 Prozent, Chemnitz 67 Prozent.

In der Defensive sind die Veilchen auch im zweiten Viertel fast gar nicht da. Die Chemnitzer können spielen, wie sie wollen, bewegen den Ball auch gut. Und die BGer schauen nur hinterher oder zu. Der einzige, der trotz der hohen Spielbelastung bei der Sache ist, ist Frey, der nach 14 Minuten schon 17 Punkte auf seinem Konto hat. Und auch die Schiedsrichter sind den Göttingern alles andere als wohlgesonnen. Ein Pfiff nach dem anderen gegen die Veilchen, das bringt die Fans auf die Palme! Nicht ganz zu Unrecht. Dazu noch ein Technisches Foul gegen die Göttinger Bank, auch das noch!

Mit viel Mühe drücken die BGer den Score wieder auf einstellig beim 37:44. Mark Smith trifft dabei sechs Punkte in Folge. Mit Frey, der gegen Braunschweig schon auf dem Schlauch ging, kurbelt er das BG-Spiel an. Aber durch dumme Ballverluste bremsen sich die Göttinger immer wieder selbst aus. Einfach zu viele Konzentrationsschwächen aufseiten der Gastgeber. Mit 39:47 geht’s in die Kabinen, da gibt’s einiges aufzuarbeiten. Zur Halbzeit haben die Veilchen die Trefferquote auf 38 Prozent verbessert. Etwas. Dreier hat bis dahin nur Harald Frey getroffen. Drei Stück.

Wird’s nach der Pause besser? Der nächste Kraftakt?

Nein, es klappt nicht. Die Veilchen wirken ausgebrannt. Können den Sachsen nicht Paroli bieten, die auch weiterhin einen Dreier nach dem anderen treffen. Auch die Fans haben die Situation erkannt: „Ohne Schiris habt ihr keine Chance“, intonieren sie. Die Unparteiischen sind das eine – das andere ist, dass die Veilchen ausgepowert sind nach den acht Partien allein im April. Mit nur 19 Prozent ist die Dreier-Quote am Ende so schwach wie lange nicht - ebenso wie die Treffer-Quote insgesamt mit nur 38 Prozent gegenüber 46 der Chemnitzer.

Und der Spiel-Stress geht weiter. Am Donnerstag müssen die Göttinger zum direkten Playoff-Konkurrenten Würzburg.

Trainer Roel Moors: „Ein sehr verdienter Sieg für Chemnitz! Uns fehlt der Fluss in der Offensive. Das war unsere Stärke, jetzt ist es unsere Schwäche. Und auch die Dreier-Quote geht immer weiter runter.“

BG: Hammonds 2, Edwards 3, Frey 27, Crandall 8, Boakye, Smith 15, Wüllner, Mönninghoff, Kamp 4, Pape 9, Bess, Giotis.

Erfolgreichste Chemnitzer: Osborne 13, Yebo 11, Clark 15, Uguak 11. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)