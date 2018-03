69:57-Sieg in Saarlouis! BG-Ladies wahren letzte Chance

+ Mit 26 Punkten Topscorerin für die BG-Ladies in Saarlouis: Göttingens Verdine Warner. Foto: nh

Saarlouis. Noch haben sich die BG 74 Veilchen Ladies nicht aufgegeben im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag siegte das Team von Trainer Giannis Koukos bei den Saarlouis Royals mit 69:57 (31:24) und ist damit am Drittletzten Heidelberg bis auf zwei Punkte herangerückt. So wird der Abstieg erst am letzten Spieltag entschieden, wenn die Göttingerinnen zuhause den Tabellenvierten Fireballs Bad Aibling erwarten, Heidelberg bei den bereits abgestiegenen Lions in Halle auflaufen müssen.