Göttingen verliert gegen Frankfurt - Schiris werfen BG-Trainer Roijakkers aus der Halle

Göttingen – Wieder eine Chance nach Trainer Johan Roijakkers Rechnung auf einen der noch fehlenden vier Siege zum Klassenerhalt dahin!

Vor 3447 Zuschauern kassierte die BG Göttingen eine 70:81 (37:40)-Heimpleite gegen die Fraport Skyliners Frankfurt. Im Abstiegskampf dürfte es jetzt für die Veilchen eng werden. BG-Coach Roijakkers kassierte in der Schlussphase zwei Technische Fouls, musste den Hallen-Innenraum verlassen.

Super-Start für die Veilchen vor wieder ausverkauftem Haus: Derek Willis mit einem Alley-oop-Dunk und per Dreier und Michael Stockton brachten die Göttinger 7:0 in Führung. Erst nach fast vier Minuten gelang den Frankfurtern durch Freudenbergs Dreier der erste Korb. Überhaupt markierten die Hessen ihre ersten zwölf Zähler allesamt per Dreier. Doch die BGer blieben vorn, führten 17:12, ehe Willis sein zweites Foul (8. Minute) kassierte. Coach Roijakkers nahm ihn vorsorglich vom Feld. Zum Schluss des ersten Viertels schwand die Souveränität der Gastgeber, die Hessen kamen besser in die Partie. 19:16 nach den ersten zehn Minuten.

Zu Beginn der zweiten glichen die Skyliners zum 19:19 aus, und die Göttinger agierten zunehmend nervöser. Ihr anfänglich guter Rhythmus war dahin, die Würfe fielen nicht mehr so wie in der Anfangsphase. Beim 23:24 gelang Frankfurt durch Aufbauspieler Garai Zeeb die erste Gästeführung. Es lief zunehmend unrunder bei den Veilchen, die sich jeden Korberfolg hart erarbeiten mussten.

Sie lagen zwar mehrfach knapp vorn, doch die Hessen glichen jeweils wieder aus. Gut zwei Minuten vor der Pause traf der nachverpflichtete Tyler Larson zum 35:32 für Frankfurt, das durch Leon Kratzer nachlegte zum 37:32. Doch die Göttinger konterten durch Mathis Mönninghoff: Erst zwei Freiwürfe, dann ein Dreier zum Ausgleich. Doch nach einem Fast-Break sicherte sich die Skyliners noch die 40:37-Pausenführung.

Die statistischen Werte beider Teams zur Halbzeit? Fast in allen Belangen ausgeglichen, keine gravierenden Unterschiede. Ein Match auf Augenhöhe – mit Spannungspotenzial für die zweite Hälfte.

Auch in die zweite Halbzeit starteten die BGer mit vier Punkten durch Willis, der das ganze zweite Viertel pausierte, und Carter. Doch schnell war Frankfurt wieder da und ging 54:48 in Front. Roijakkers nahm die Auszeit, doch viel besser wurde es nicht. Vielmehr legte die BG mehrere unstrukturierte Angriffe hin, die – natürlich – zu Ballverlusten führten. Auch ein unsportliches Foul vom Ex-BGer Akeem Vargas konnten die Göttinger nicht entscheidend nutzen. Die Hessen fanden immer wieder einen freien Mann, der dann auch traf. Wie Urgestein Robertson zum 62:54 per Dreier zum 62:54 nach 30 Minuten.

Immer wieder netzte Frankfurt auch im letzten Abschnitt von der Dreierlinie ein – diese Würfe konnte die BG einfach nicht unterbinden. Beim 58:68 waren die Hessen zehn Zähler weg, doch Stockton und Mönninghoff verkürzten. Aber die Gäste blieben in ihrem „flow“, die Göttinger hatten nichts Entscheidendes mehr entgegenzusetzen.

Zum wiederholten Mal regte sich Roijakkers über die Schiedsrichter auf, holte sich ein Technisches Foul ab. Die Referees waren genauso schwach wie die BG in der zweiten Halbzeit. Kurz danach bekam Roijakkers das zweite technische Foul, musste die Halle verlassen. Um es klarzustellen: An den Unparteischen lag die Niederlage jedoch nicht.

BG:Lockhart 2, Albrecht, Kramer, Williams 4, Carter 10, Andric 15, Mönninghoff 7, Stockton 17, Larysz, Willis 10, Haukohl, Grüttner..

Beste Frankfurter: Robertson 18, Zeeb 13, Larson 13, Clark 12, Freudenberg 11. gsd