71:84- Bayern zu stark für BG Göttingen

Göttingen – Sicherlich hatte niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet die BG Göttingen dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga Bayern München die erste Saisonniederlage beibiegen würde.

Gleichwohl zog sich das Team von Trainer Johan Roijakkers bei der 71:84 (32:45)-Niederlage achtbar aus der Affäre. Ähnlich sah es auch Roijakkers. „Ich hätte mir von meinem Team noch etwas mehr Energie gewünscht, aber gegen die Bayern mit nur 13 Punkten Unterschied zu verlieren, ist in Ordnung“, meinte der Holländer. Dabei gab es vor dem Spiel bereits eine Hiobsbotschaft für die Gastgeber. Center Darius Carter hatte sich im Freitagtraining einen Nasenbeinbruch zugezogen, wurde gleich einen Tag später operiert. „Ich denke, dass er in zwei Wochen mit einer Maske wieder spielen kann“, so Roijakkers vorsichtige Diagnose.

Das Spiel begann vor 3289 Zuschauern mit einem Alley-oop von Derek Willis nach einem Anspiel von Michael Stockton. Nachdem aber die Bayern beim 4:2 erstmals in Führung gegangen waren, gaben sie diese bis zum Schluss auch nicht mehr ab, bauten diese bis zum Ende des ersten Viertel auf 22:12 aus. Als die Gäste im zweiten Viertel bis auf 19 Punkte (35:16) davongezogen waren, stand zu befürchten, dass es eine krachende Niederlage für die Veilchen geben würde. Doch die wollten sich nicht so einfach einmotten lassen, hielten zeitweise aufgrund einer guten Defensive dagegen und verkürzten nach 33 Minuten gar den Rückstand auf acht Punkte (58:66). Bayern Trainer Dejan Radonjic nahm eine Auszeit, die zumindest zur Folge hatte, dass die BG nicht auf noch mehr Punkte verkürzen konnte.

Allerdings zeigte sich bereits in der ersten Halbzeit das Manko an diesem Dienstagabend. Die Veilchen trafen ihre Dreier nicht. Bei elf Versuchen landete der Ball lediglich zweimal in der gegnerischen Reuse, wobei der erste erfolgreiche Dreier erst nach 16 Minuten Mihajlo Andric gelungen war. Am Ende hatten die BGer nur fünf von 22 Versuchen jenseits des Perimeters getroffen. Da waren die Bayern schon wesentlich erfolgreicher, sie trafen zehn von 21 Dreiern, was einer starken Quote von 48 Prozent entsprach.

Ein weiteres Manko: Dennis Kramer hatte einen überaus unglücklichen Abend erwischt, ihm unterliefen vier Ballverluste in der ersten Halbzeit. Er konnte sich jedoch steigern, am Ende waren es sechs bei einer Spielzeit von über 26 Minuten. Mit 19 Punkten war Willis einmal mehr erfolgreichster Werfer der Göttinger., gefolgt von Stockton mit 13 Punkten.

BG: Lockhart 2, Kramer 10, Williams, Andric 12, Mönninghoff 2, Stockton 13, P. Willis 19, Haukohl 6, Grüttner 7.

Erfolgreichste Münchener:D. Williams 16, Barthel 12, Jovic 12, Djedovic 10. gsd