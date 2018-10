72:64-Sieg! BG Göttingen feiert auch in Frankfurt

Frankfurt. Diese Auswärtsfahrt hat sich gelohnt! Die BG Göttingen feiert beim 72:64 (38:28) ihren vierten Sieg in Folge (inklusive Pokal), ihren dritten Sieg in der Basketball-Bundesliga und den zweiten Auswärtserfolg.

Entscheidend zu den nächsten zwei Zählern beigetragen hat die starke Dreierquote von satten 54 Prozent. „Das ist eine geile Welle“, strahlte Mathis Mönninghoff nach seinem 200. BBL-Spiel bei „Telekomsport“.

Ausgerechnet der Ex-Göttinger Akeem Vargas eröffnete die Partie mit einem Dreier für Frankfurt. Darius Carter konterte mit den ersten BG-Zählern zum 2:3. Und auch danach waren die Hessen am Drücker, gingen 11:4 in Front durch zwei Freiwürfe von Vargas. Doch das Blatt wendete sich sehr schnell, als Mihajlo Andric den zweiten Göttinger Dreier zur 12:11-Führung (6.) traf, nachdem Dennis Kramer zuvor schon den ersten Dreier getroffen hatte. Die Veilchen spielten eine starke Defensive, standen gut in der Abwehr. 19:14 nach den ersten zehn Minuten, das war schon mal nicht schlecht.

Ohne den verletzten Coggins

Zu Beginn des zweiten Viertel ging jedoch kurzzeitig der Rhythmus verloren. Mehrere Minuten dauerte es, ehe wieder Körbe fielen – und wie! Innerhalb kurzer Zeit netzten beide Teams sechs Dreier in Folge ein. Schön, dass vier davon auf BG-Seite fielen durch Williams (2), Haukohl und Andric. So zog Göttingen, das auf Tre Coggins (Kapselverletzung im Daumen) verzichten musste, mit 31:23 nach vorn. Mit einer 38:28-Führung gingen die Veilchen nach einer starken ersten Hälfte in die Kabine.

Auch im dritten Abschnitt trumpfte Mihajlo Andric auf, erzielte acht Punkte in Folge zum 46:35. Prima, wie die BG auch weiter gut verteidigte und Skyliners-Urgestein Quantez Robertson fast ganz aus dem Spiel nahm. Auch diese zehn Minuten entschieden die Veilchen mit 19:18 für sich beim Gesamtstand von 57:46. Und die Dreierquote war mit 59 Prozent weiter sehr hoch.

So schienen die Göttinger einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Aber weit gefehlt! Auf einmal stotterte der BG-Motor, die Hessen kamen dank eines 8:1-Laufes auf 54:58 heran, der Finne Shawn Huff verkürzte für Frankfurt sogar auf 58:60. Spannung pur in der Fraport-Arena!

Veilchen behalten die Nerven

Aber die BG behielt die Nerven, obwohl sie in der Offensive mehrere Bälle verlor, insgesamt auch 18 Ballverluste hatte. In der „Crunch-Time“ war das Team von Coach Johan Roijakkers aber wieder hoch konzentriert – und wieder mit Dreiern zur Stelle. Erst netzte Mönninghoff zum 63:58 ein, dann Michael Stockton zum 66:60 und schließlich Stephan Haukohl zum 69:62. Stockton und Andric machten das Spiel mit drei Freiwürfen zu. Am Ende war die Dreierquote mit 54 Prozent immer noch erstaunlich hoch.

„Wir haben einfach Bock zu spielen“, freute sich Mönninghoff. „In Frankfurt ist es nicht einfach, aber es hat gereicht. Wir hatten ein paar glückliche Dreier.“ Und Mönninghoff zur nervenstarken Schlussphase der BGer: „Hinten kackt die Ente.“ (haz/gsd)