72:79 in Gießen! BG verliert in letzten fünf Minuten die Nerven

Am Boden zerstört: Center Scott Eatherton konnte lange Zeit mit der BG Göttingen das Spiel in Gießen offen halten, am Ende aber gab es eine 72:79-Niederlage. Foto: Jelinek/gsd Foto: dpa

Gießen. Wieder nichts mit einem „Big Point“ für die BG Göttingen! Vor 3547 Zuschauern verloren die Veilchen das Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Gießen 46ers am Ende noch mit 72:79 (38:36), nachdem sie rund 35 Minuten einen selbstbewussten Auftritt in der Sporthalle Ost geliefert hatten. Damit ging nach dem Heimspiel gegen die Hessen auch die Auswärtspartie verloren. Die besseren Nerven hatten in der Schlussphase die Gastgeber.

Weil sich BG-Trainer Johan Roijakkers etwas in Gießen ausgerechnet hatte, reisten die Veilchen extra schon am Freitag nach Mittelhessen, verbrachten einen entspannten Tag in der Uni-Stadt. Nach dem ersten vergebenen Angriff brachte Mathis Mönninghoff die Göttinger mit dem ersten Dreier in Front. Und die Veilchen blieben in der Folge gut dabei: Leon Williams und Jesse Sanders gelangen die nächsten Punkte, die Gäste aus Südniedersachsen blieben in der Anfangsphase stets in Führung. . dumm nur, dass Center Scott Eatherton nach nur vier Minuten schon das zweite Foul auf seinem persönlichen Konto hatte. Maurice Pluskota sorgte dann für die erste Gießener Führung beim 8:6, doch das Roijakkers-Team ließ sich davon nicht entmutigen und übernahm beim 16:14 durch Darius Carter wieder die Führung. Mit 17:15 für die BGer endete der erste Abschnitt.

Andy Obst egalisierte die Partie beim 19:19 per Dreier für die Mittelhessen zu Beginn des zweiten Viertels. Doch dann zog die BG durch Adam Waleskowski, und vier Zähler von Williams auf 25:19 weg. Immer wieder gelangen den Göttingern nun Ballgewinne in der eigenen Defensive, die sie im Angriff zu weiteren Zählern ummünzten. Sanders traf per Dreier zum 28:22, wenig später Mönninghoff zum 31:22. Beim 33:23 durch Carter hatte sich die BG den höchsten Vorsprung in der ersten Halbzeit herausgearbeitet. Eatherton holte sich jedoch das dritte Foul (17.) ab, Roijakkers nahm den Center notgedrungen vom Feld. Und die Veilchen verspielten bis zur Halbzeit nun ihren schönen Vorsprung durch leichtfertige Ballverluste in der Offensive. Bis zur Pause konnte Gießen bis auf 36:38 verkürzen. Da half auch die gute Wurfquote von 54 Prozent nichts, weil wieder mal zehn Turnovers in der Statistik standen.

Eng ging’s im dritten Viertel weiter. Beim 43:42 war die Hessen wieder vorn. Und so ging in diesen zehn Minuten hin und her: Mal die 46ers vorne, dann wieder die BGer. Nichts für schwache Nerven. Waleskowski holte sich nach 26 Minuten ein Technisches Foul ab, sein viertes und ab auf die Bank. Bei Gießen punkteten vor allem Dwayne Evans und Cameron Wells, den die BG lange kontrollieren konnte. Alex Ruoff und Malte Schwarz sorgten für die 60:56-Führung nach 30 Minuten.

Fünf Minuten lang konnten die BGer auch das letzte Viertel noch ausgeglichen gestalten, doch in den letzte Minuten glitt ihnen die lange Zeit couragiert und beherzt geführte Partie förmlich aus den Händen. Pluskota traf dreimal in Folge zum 74:68, ehe Evans einen Dreier zum 77:68 versenkte. Das war´s dann! Letztlich scheiterte die BG an ihren eigenen Nerven, die von den enthusiastischen Gießener Zuschauern zusätzlich gehörig strapaziert wurden. Trotz des gewonnenen Rebound-Duells (37:28) gaben letztlich auch die 21 Ballverluste den Ausschlag zugunsten der 46ers.

BG: Williams 5, Veikalas 8, Ruoff 20, Menzel, Carter 13, Schwarz 2, Mönninghoff 6, Waleskowski 4, Borchers, Sanders 11, Eatherton 3, Grüttner.

Beste Gießener Werfer: Evans 27, Wells 20, Pluskota 11. (gsd)

Von Helmut Anschütz