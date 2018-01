BG 74-Frauen träumen vom „Final Four“

Basketball: Veilchen-Ladies treffen am Samstag im Viertelfinal-Heimspiel des DBBL-Pokals auf Marburg

+ Packendes Duell beim Punkt-Heimspiel: Göttingens Alissa Pierce (rechts) gegen Marburgs Amerikanerin Katlyn Theresa Yohn. Foto: ats/gsd

Göttingen. Das ist für die BG-Ladies die einmalige Chance, in dieser schwierigen Aufstiegssaison noch einen Höhepunkt zu setzen: Im Viertelfinale des DBBL-Pokals trifft das Team von Trainer Giannis Koukos am Sonntag um 16 Uhr in der FKG-Halle auf den BC Pharmaserv Marburg. Mit einem Sieg würde sich der Tabellenletzte der Basketball-Bundesliga der Frauen für das „Final Four“ qualifizieren – wie zuletzt 2005 (Platz vier).