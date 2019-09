77:96 gegen Braunschweig! Herbe Pleite der BG Göttingen zum Auftakt

Göttingen – Stark angefangen, aber dann genauso stark abgebaut – für die BG Göttingen geht das erste Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga glatt verloren. Gegen Nachbar Löwen Braunschweig setzte es im Niedersachsen-Derby vor 3013 Zuschauern ein herbes, ernüchterndes 77:96 (44:50).

Helleres Licht in der S-Arena, aber auch gleich ein Schatten vor dem Spiel: Der nachverpflichtete Elias Lasisi stand nur in Trainingsklamotten am Spielertunnel – Adduktorenzerrung im Training, Saisonpremiere verpasst. Eine Kreativ-Kraft weniger zum BG-Auftakt.

„Endlich geht es wieder los“, stellt Hallensprecher Nils Leunig die Teams vor. Vorfreude auf den Beginn.

Der ist passend für die BG. Nummer 3 (Lockhart) erzielt die ersten Punkte per Dreier zum 3:0. Die Veilchen gut drauf, Terry Allen knallt den nächsten Dreier rein, Wirbelwind Bennet Hundt trifft zum 8:2 und wenig später zum 12:4. Braunschweig kontert mit seinem Österreicher Thomas Klepeisz: zwei Dreier für die Löwen. Kann die BG aber auch: zwei Dreier von Hundt und Allen, 18:10. Die Löwen nun bissiger, nur noch 18:15. Nochmal 20:15, doch dann ist der erste Flow erstmal dahin. 80 Sekunden vor Viertel-Ende gleicht Klepeisz zum 22:22 aus. Ende erstes Viertel.

Ins zweite kommen die Löwen besser rein, sie führen 27:22. Aber die Veilchen können wieder kontern. Nach 15 Minuten sorgt Allen wieder für die 33:32-Führung. Es geht hin und her. Dann wieder wie im ersten Abschnitt eine Dreier-Serie beider Teams: Je zwei hintereinander zum 39:40. Die Göttinger versemmeln einige Abschlüsse, so kann sich Braunschweig wieder leicht absetzen. Und führt zur Halbzeit mit 50:44. Viele gute Szenen und Ansätze bei den BGern, aber 50 Gegen-Punkte zur Pause zeigen auch auf, dass es in der Defensive noch nicht stimmt. Sieht man auch an den Quoten: Braunschweig 71:41- Prozent bei den Zweiern, 54 Prozent bei den Dreiern.

Auch der Start in die zweite Hälfte ist für die BG alles andere als gut. Die Gäste gehen mit 54:44 in Front, die Veilchen in dieser Phase ziemlich konfus und dreieinhalb Minuten ohne Korberfolg. Auszeit von Coach Roijakkers beim 45:59 (24.).

Bei den Veilchen läuft jetzt immer weniger zusammen, Ballverluste und schlechte Würfe häufen sich – und die Löwen bauen ihren Vorsprung weiter aus zum 69:49. Damit ist die Partie eigentlich entschieden.

Das merkt natürlich auch das Publikum: Von der anfangs guten Stimmung ist nichts mehr zu spüren. Zu hören sind nur noch die Trommeln der Löwen-Fans. Drittes Viertel 27:10 für Braunschweig! Sagt schon alles.

Die Wende bekommt die BG nicht mehr hin. Die Löwen dominieren nach Belieben und fahren einen verdienten Sieg ein – der fünfte in Folge gegen die Göttinger.

Eine Minute vor Schluss kassiert BG-Neuzugang Zane Waterman sogar noch ein disqualifizierendes Foul. Ihm droht möglicherweise eine Sperre nach dem Schiedsrichter-Bericht.

Deutet sich da schon jetzt eine schwierige Saison an? Am Sonntag geht's im Pokal-Achtelfinale nach Frankfurt.

BG:Lockhart 8, Waterman 1, Anderson 5, Kramer 3, Omuvwie, Carter 11, Andric 11, Mönninghoff, Loh, Allen 20, Hundt 18, Bryant.

Beste Braunschweiger: Eatherton 18, Jallow 17, Klepeisz 15, Marelja 15. gsd