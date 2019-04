78:75 in Bayreuth: BG beendet Pleiten-Serie

Bayreuth – Riesen-Jubel bei der BG Göttingen! Nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge feierten die Veilchen endlich wieder einen Sieg, gewannen bei medi Bayreuth knapp mit 78:75 (42:35). Die Göttinger entschieden nur das zweite Viertel mit 23:15 für sich, was zum vierten Auswärtserfolg vor 3136 Zuschauern reichte. Ein extrem wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Johan Roijakkers hatte Mihajlo Andric wieder dabei. Den ersten Korb erzielte jedoch Michael Stockton, dessen Duell gegen seinen Bruder David auf Bayreuther Seite auch beim zweiten Versuch nicht zustande kam, weil Franken-Coach Korner nicht mehr auf ihn setzt.

Die Anfangsphase gehörte den Veilchen, die durch Mathis Mönninghoffs ersten Dreier und Stockton mit 9:3 in Front zog. Auch danach blieben die Göttinger vorn, mussten erst nach acht Minuten den Ausgleich durch Bastian Doreths Dreier hinnehmen. Auf BG-Seite fielen indes keine weiteren Dreier, sodass die Gastgeber nach dem ersten zehn Minuten durch Kyan Andersons Dreier mit 20:19 führten.

Zu Beginn des zweiten Viertels meldete sich dann erstmals Comebacker Andric mit seinem ersten Treffer von jenseits des Perimeters. Nach Bayreuths Ausgleich traf Penny Williams seinen ersten Dreier zum 25:22 für die BGer, die auch in den nächsten Minuten ihren kleinen Vorsprung halten konnten – trotz mieser Dreier-Quote. Stockton und Derek Willis trafen Freiwürfe zum 35:32, ehe wieder Anderson ausglich. Die weiteren sieben Zähler bis zur 42:35-Pausenführung gelangen Dominic Lockhart, Joanic Grüttner (per glücklichem Dreier) und nochmals Lockhart. Die BG bewegte den Ball etwas besser als die Franken, hatte die leicht besser Treffer-Quote.

Doch nach Wiederbeginn war die schöne, kleine Führung der BG schnell wieder weg. Die Hausherren egalisierten zum 42:42, ehe sich Bayreuths Brooks beim Korb von Williams zum 46:42 ein Unsportliches Foul leistete, das die BG zum 47:42 verwertete. Auch in der Folge blieb Göttingen in Führung, bei Bayreuth scorte allein Adonis Thomas – viermal in Folge. Nach dem 60:53 für die Veilchen hieß es 63:57 nach 30 Minuten fürs Roijakkers-Team.

Im letzten Viertel behielten die BGer die Nerven, obwohl sie eine Sieben-Punkte-Führung durch Mönninghoffs zweiten Dreier zum 71:64 wieder verspielten. Lockhart kassierte sein viertes Foul, Roijakkers konnte es nicht fassen. Beim 72:71 lag Bayreuth kurzzeitig vorn durch Robertsons Dreier, aber Andric (Dreier) und Darius Carter konterten zum 76:72. Nach einem Schrittfehler von Stockton brachte Thomas die Franken auf 75:76 heran, doch der BG-Chef sorgte höchstselbst für das 78:75. Bayreuths letzter Dreier zum Ausgleich durch Robertson passte nicht. BG-Sieges-Humba in der Oberfrankenhalle! haz/gsd

BG:Lockhart 11, Albrecht, Kramer 6, Williams 11/2, Carter 4 (5 Rebounds), Andric 7/2, Mönninghoff 8/2, Stockton 18 (7 Assists), Larysz, Willis 8, Haukohl 2, Grüttner 3/1.