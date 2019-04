78:92 - Riesen-Pleite für die BG Göttingen gegen MBC

Die Veilchen am Boden: Symptomatisch für die Pleite gegen den MBC, wie Göttingens Dominic Lockhart (am Ball) gegen Weißenfels Jovan Novak (20) ausgerutscht ist. Rechts der MBCer Turudic und Göttingens Williams.

Göttingen – Was für eine ernüchternde Pleite für die BG Göttingen! Im ersten „Abstiegs-Endspiel“ gegen den Mitteldeutschen BC enttäuschten die Veilchen beim 78:92 (35:47) vor 3013 Zuschauern auf der ganzen Linie und vergaben leichtfertig „Big Points“.

Mit einem Sieg hätten sie sich einen kleinen Vorsprung im Abstiegskampf erarbeiten können – stattdessen stecken sie nun wieder ganz tief drin im Tabellenkeller.

Die Göttinger gingen etwas gehandicapt in die Partie: Derek Willis hatte nach dem Spiel in Bayreuth Wadenprobleme; er spielte nur 84 Sekunden. Doch daran lag es sicher nicht, dass die Veilchen mit einem schwachen ersten Viertel in dieses so wichtige Spiel starteten. Nach Michael Stocktons ersten Punkten brachte Andrew Warren den MBC per Dreier in Front. Bei den Göttinger schien zunächst nur Stockton anwesend zu sein. Von den anderen Akteuren war so gut wie nichts zu sehen. Sie zögerten und zauderten – und trafen vor allem nicht. Zehn der ersten 15 Göttinger Punkte gelangen Stockton. Ein Trauerspiel in Bezug auf seine Teamgefährten!

Der MBCer machten den dynamischeren und fokussierteren Eindruck, sie wollten mehr, während die leidenschaftslosen Veilchen die Punkte geradezu über sich ergehen ließen. So ging es mit einem 18:26-Rückstand ins zweite Viertel, in dem sich allerdings nichts besserte. Zweimal wollte die BG mit Alley-oop-Anspielen auf den Mann unterm Korb punkten – klappte nicht. Für die Galerie kann man spielen, wenn man mit 15 Punkten führt!

So nahm BG-Coach Roijakkers nach 14 Minuten beim Stand von 22:36 schon seine zweite Auszeit, während die Fans schon begannen zu murren. Mehrfach verweigerten die BGer ihre Würfe, was nicht gerade für Selbstvertrauen sprach. Fünf Zähler von Darius Carter in Folge brachten die BGer kurzzeitig etwas heran (27:36), doch entscheidend konnten die Gastgeber den Rückstand nicht verkürzen. Auch zwei Dreier von Mathis Mönninghoff zum 33:43 sorgten nicht für eine Wende. 14:6-Assists und 19:16-Rebounds für den MBC, zudem weniger Ballverluste sprachen zudem eine deutliche Sprache fürs bessere Team-Spiel der Weißenfelser. 35:47 zur Halbzeit – bis dahin eine indiskutable Vorstellung der Veilchen. Pfiffe zur Pause!

Und danach ging´s genauso schlecht weiter! Turudic traf für den MBC dreimal, nach nur drei Minuten der zweiten Hälfte war der Rückstand auf 37:56 angewachsen. Ein Armutszeugnis für die BG! Einige BGer empfahlen sich für die Schulnoten fünf und sechs. Nach Mihajlo Andric‘ Dreier zum 40:58 kamen die Hausherren zumindest wieder etwas heran, erzielten 15:2-Zähler in Serie zum 52:58 dank Joanic Grüttners Dreier. Doch individuelle Schwächen kosteten die BG ein besseres Ergebnis. Immerhin war sie beim 55:62 nach 30 Minuten noch in Schlagdistanz.

Aber dies war nur Augenwischerei! Drei Dreier von Jovan Novak (2) und David Brembly – und der MBC war wieder auf 71:57 weg. Der Rest war dann nur noch Schaulaufen für den MBC. Eine Blamage erster Güte für die Veilchen. Wie wollen sie (außer dem wieder starken Stockton/ 24 Punkte, 8 Vorlagen) in dieser Verfassung den harten Abstiegskampf bestehen?

Coach Roijakkers: „Wenn einer wie Willis in der Rotatition fehlt, wird es schwierig.“ BG-Chef Frank Meinertshagen: „Das war keine gute Leistung. Wir waren zu nett und zu brav. Bei einem Sieg hätte es gut für uns ausgesehen.“

BG:Lockhart 7/1 Dreier, Albrecht, Kramer 4, Williams 4, Carter 14/1, Andric 14/2, Mönninghoff 6/2, Stockton 24, Larysz, Willis, Haukohl, Grüttner 5/1.

Beste MBC-Werfer: Kerusch 16, Moore 13, Warren 10, Darden 12, Brembly 12, Novak 12, haz/gsd