80:77 gegen Bonn! Ruoff, Kramer und Anderson führen BG Göttingen zum Sieg

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Karriere-Bestmarke! Göttingens Spielmacher Kyan Anderson (Mitte, gegen Bonns Benjamin Simons/links und Joshiko Saibou schenkte den Telekom Baskets starke 32 Punkte ein. © HUBERT JELINEK/GSD

Was für Finale furioso! Vor 3323 frenetisch feiernden Zuschauern gewann die BG Göttingen mit 80:77 (43:42) gegen die Telekom Baskets Bonn und buchte damit in einer Nervenschlacht den erst zweiten Heimsieg und insgesamt den dritten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Die herausragenden Spieler bei den Veilchen waren Spielmacher Kyan Anderson mit starken 32 Punkten, Center Dennis Kramer (15) und Rückkehrer Alex Ruoff (9) bei seinem Heim-Debüt.