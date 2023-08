80:72 beim MBC: BG Göttingen feiert ersten Testsieg

Von: Helmut Anschütz

Mit gutem ersten Eindruck: Göttingens Fedor Zugic (am Ball) zielt auf den MBC-Korb. Links wehrt sich der neue BG-Center Karlis Silins gegen Weißenfels" Martin Breunig. © Hubert Jelinek/gsd

Schöner und erfolgreicher Start in die Testspielserie für die BG Göttingen: Beim Syntainics MBC Weißenfels siegen die Veilchen vor 350 Zuschauern mit einer fast komplett neuen Mannschaft mit 80:72 (44:30).

Halle/Saale – Endlich wieder Basketball-Zeit: Die Veilchen zu Gast in der SWH-arena in Halle - da will selbst der Chef nicht fehlen: BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen sitzt samt Gesellschafter hinter der BG-Bank auf der Tribüne in der Halle, in der demnächst auch wieder die Göttinger Bundesliga-Basketballerinnen nach dem Wiederaufstieg spielen werden.

Wie zuvor bekannt sind Kapitän Harper Kamp und Deondre Burns nicht dabei, sitzen aber in der Teamzone. Peter Hemschemeier (Magendarmprobleme) bleibt zuhause.

Der neue BG-Coach Olivier Foucart schickt Umoja „Mo“ Gibson, Fedor Zugic, Mathis Mönninghoff, Bodie Hume und Karlis Silins als Center in der Starting Five aufs Parkett - im schwarzen Trainingsdress. Der MBC geht durch Diante Baldwin in Front, den ersten BG-Korb erzielt Fedor Zugic zum 2:2-Ausgleich. Der erste Göttinger Dreier der Vorbereitungsphase gelingt Big Man Silins zur 5:4-Führung. Knapp sechs Minuten lässt Foucart die erste Fünf auf dem Feld, dann kommen Grant Anticevich und Osaro Jürgen Rich Nach und nach wechselt Foucart auch die weiteren Spieler ein. Der Spielfluss geht dadurch aber nicht verloren. Gibson kurbelt das BG-Spiel flink und umsichtig an, trifft auch den letzten von vier Dreiern (nach Ensminger und Rich) zur 23:16-Führung nach den ersten zehn Minuten.

Nach der ersten Pause zieht die BG ihr Spiel weiter durch – sieht teilweise schon richtig gut. Silins und Zugic scoren zum 30:18 für die Veilchen, der MBC bleibt fast drei Minuten bei nur zwei Zählern in dieser Phase. Und dann trifft auch Routinier Mönninghoff seinen ersten Dreier zum 33:22 für die Gäste. Bei Weißenfels läuft nur wenig zusammen, die dreht gut auf, jeder beteiligt sich gut.

Nach gut 16 Minuten nimmt der neue MBC-Coach Predrag Krunic die zweite Auszeit, als sein Team 22:37 hinten liegt. Bringt auch nur wenig. Bei der BG ist jetzt der Rhythmus zwar etwas weg, aber sie wahrt die klare Führung sicher. Nach einem Technischen Foul gegen Mushidi schließt Gibson die erste Halbzeit mit dem Freiwurf zum 44:30 ab. Bis dahin eine sehr ordentliche Vorstellung der Veilchen - weitaus besser, als man vermutete. 69 Prozent Zweier-Quote, bei den Rebounds 22:17 vorn und vor allem: Die Punkte sind absolut gleich verteilt: Ensminger 10, Gibson 8, Silins und Anticevich je 9 zur Pause.

Durchgang zwei beginnt mit dem vierten Foul vom MBCer Mushidi. Seine Teamkollegen sind jetzt mehr bei der Sache, die Göttinger sind nicht mehr ganz so dominant wie vor der Pause. Der MBC entscheidet das dritte Viertel mit 20:15 für sich, doch die BG liegt weiter insgesamt 59:50 in Führung.

In der stickigen SWH.arena ist bei der BG etwas die Konzentration weg. Aber Mönninghoff baut den Vorsprung mit einem Vier-Punkt-Spiel zum 66:54 aus, Bodie Hume legt einen Dreier nach – und „dunkt“ danach zum 71:54. Wieder alles im Lot! Mushidi und Johnathan Stove müssen beim MBC mit dem jeweils 5. Fouls raus. Auch in der Schlussphase deutet der Lette Silins an, wie wertvoll der 2,11m-Hüne für die Veilchen werden kann. Nachdem auch noch der MBCer Hounnou per 5. Foul raus ist, schließt Zach ensminger die Partie mit zwei Freiwürfen zum 80:72-Sieg der BG ab. Coach Foucart: Mit der Instensität und Mentalität der Spieler bin ich zufrieden. Alle müssen sich jetzt erst noch weiter kennenlernen. Auch als die Spieler müde waren, haben sie weiter gekämpft.“

BG: Ensminger 12, Gibson 8, Rich 5, Zugic 15, Schultz, Mönninghoff 9, Hume 5, Boakye, Jünemann, Silins 17, Wüllner, Anticevich 9.

Beste MBCer: Breunig 12, Baldwin 13, Bryant 13. (Helmut Anschütz/gsd)