82:88-Pleite gegen Frankfurt: BG Göttingen verschenkt Playoff-Platz fünf

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Zu oft mit dem Kopf durch Wand: Göttingens Geno Crandall (links) gegen Frankfurts Isaiah Washington und Derek Cooke (rechts). © Hubert Jelinek/gsd

Erstmals seit zwölf Jahren die Playoffs in der Basketball-Bundesliga erreicht, aber die BG Göttingen geht mit dem Gefühl einer Heimpleite am 16. Mai ins erste Viertelfinalspiel beim FC Bayern München.

Göttingen – Gegen die Skyliners Frankfurt gibt es von 3447 Zuschauern (ausverkauft) eine 82:88 (47:38)-Niederlage, die sich die Veilchen aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit selbst zuzuschreiben haben.

„So’n Scheiß“, stöhnte BG-Chef Frank Meinertshagen zu Recht. Trainer Roel Moors: „Die zweite Halbzeit war inakzeptabel. Sehr enttäuschend!“ Playoff-Platz fünf wurde schlicht verschenkt!

Die Veilchen müssen auf Rayshaun Hammonds verzichten, der Center hat Rückenprobleme. Bei den Frankfurtern wird Quantez Robertson (479 Erstliga-Einsätze) gefeiert, der verletzt fehlt. Angespannte Stimmung also vor dem Tip-off: Für die BG geht’s um Platz fünf, für die Hessen um den Klassenerhalt.

Der Start ist ganz nach Maß für die BG: Frey, Crandall und Kamp bringen die Veilchen in Front – und auch in der Folge sind die Veilchen konzentriert und fokussiert. Javon Bess sorgt für das 11:6, beim 15:9 nimmt Gästecoach Klaus Perwas seine erste Auszeit. Nach dem 21:15 gerät er mit Schiedsrichter Reiter aneinander, kassiert ein Technisches Foul; Mark Smith trifft den Freiwurf dafür. 21:17 nach den ersten zehn Minuten, das sieht doch schon mal gut aus.

Auch der zweite Abschnitt läuft nach Wunsch für die Göttinger. Rob Edwards trifft per Dreier zum 31:21, nächste Auszeit Frankfurt. Hilft den Hessen aber nur wenig, denn endlich traut sich auch Smith mal wieder, von jenseits des Perimeters zu werfen und trifft auch wieder zum 34:23. Das bringt die Veilchen auf den „Dreier-Geschmack“: Noch mal Smith und zwei Mal Frey – das bringt weitere Dreier in die Göttinger Statistik. Zur Pause sind es acht gegenüber nur dreien der Skyliners. Auch in weiteren statischen Werten sind die BGer vorn, zum Beispiel bei den Rebounds (19:11) und in der Gesamt-Wurfquote (61:47 Prozent). Gute Voraussetzungen für die zweite Hälfte!

Die aber bitter enttäuscht werden. Viertelübergreifend kassieren die Göttinger einen 0:14-Lauf, der die Skyliners erstmals beim 48:47 in Führung bringt. Beim Team von Trainer Moors ist der Rhythmus weg, zudem geht auch Harald Frey vom Parkett – er hält sich die rechte Hüfte und kommt nicht wieder zurück aufs Feld. So müssen Crandall und Smith den Spielaufbau übernehmen, doch das Duo verzockt sich mehrfach, sodass die Frankfurter zu etlichen Ballgewinnen kommen, von denen vor allem der nachverpflichtete Jordan Theodore profitiert mit am Ende 20 Zählern; ebenso viele erzielt Lukas Wank. So schwindet denn der positive Hauptrundenabschluss dahin.

Gefeiert werden die Veilchen dennoch: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, singen sowohl die BG- als auch die Frankfurter Fans. Das Team verabschiedet sich mit weißen Playoff-T-Shirts und hat jetzt erst mal zwei Tage frei. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze /gsd)