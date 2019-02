85:58 in Belgien: BG Göttingen siegt beim Test in Antwerpen klar

Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Kam in Belgien auf zehn Punkte: Derek Willis. © Hubert Jelinek/gsd

Antwerpen/Göttingen – Damit war in dieser Höhe wohl eher nicht zu rechnen! In ihrem Test bei Champions-Teilnehmer Telenet Giants Antwerpen kam Basketball-Bundesligist BG Göttingen am Freitag in Belgien zu einem klaren 85:58 (53:33)-Erfolg. Erfolgreichster Werfer war Stephan Haukohl mit 17 Zählern.