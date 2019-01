85:79 - BG Göttingen schlägt Bremerhaven und beendet Pleiten-Serie

Basketball Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Duell der starken Spielmacher: Göttingens Michael Stockton (am Ball) gegen Bremerhavens Chris Warren. Der BGer kam auf 27 Punkte und zehn Rebounds (ein „Double-Double“), der Eisbären-Regisseur auf 24 Zähler. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Was für ein Zitter- und Nervenspiel! Aber die BG Göttingen konnte endlich wieder jubeln: 85:79 (38:38) gegen die Eisbären Bremerhaven, der erste Sieg nach neun Niederlagen in Folge. Der erste Erfolg nach dem 93:80 gegen Crailsheim am 28. Oktober 2018. Aber auch das ist klar: Es war nur der so dringend benötigte Pflichtsieg im Kampf gegen den Abstieg.