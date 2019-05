86:80 gegen Ludwigsburg: Toller Heim-Abschluss für die BG Göttingen

Basketball-Bundesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Gleich ist der Ball drin im Ludwigsburger Korb! Göttingens Dominic Lockhart (Mitte) netzt ein. Links Ludwigsburg Donatas Sabeckis, rechts der BGer Darius Carter. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Was für ein geiler Abschluss der Heimspiele für die BG Göttingen! Vor 3168 Zuschauern gewannen die Veilchen mit 86:80 (50:32) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und feierten dsamit den erst fünften Heimerfolg in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga. Es war der erste Heimsieg seit dem 26. Januar (91:85 gegen Alba Berlin).