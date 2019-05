88:63 in Crailsheim - BG Göttingen feiert den Klassenerhalt

Crailsheim – – JA, JA, JA! Die BG Göttingen hat den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft! Vor 2443 Zuschauern gewann sie bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 88:63(47:28). Die Veilchen zeigten dabei die konzentrierteste Leistung der gesamten Saison, lagen nicht ein einziges Mal zurück.

Riesenjubel bei der Mannschaft und den mitgreisten Fans. Die elfte Saison in der Basketball-Bundesliga ist gesichert. weil Jena die BG nicht mehr einholen kann und Crailsheim nun den schlechteren direkten Vergleich gegenüber der BG hat. Die Veilchen waren in der Vieh-Auktionshalle nicht alleine. Ein gutes Dutzend Fans, Geschäftsführer Frank Meinertshagen und einige der Gesellschafter hatten sich auf den 350 Kilometer weiten weg gemacht. „Ich war tagsüber schon etwas aufgeregt“, meinte Meinertshagen eine Stunde vor Spielbeginn.

Super-Geste von Merlins-Boss Martin Romig vorm Spiel: Er begrüßte mit einem Riesen-Applaus der Fans John Stockton – Michael Stocktons Vater hatte die Fahrt in die Halle nach Ilshofen bei Crailsheim nicht gescheut.

Und der Start der BG? Gelungen! Darius Carter dunkte zum 2:0, Stockton, Derek Willis per Dreier, nochmal Willis: Nach fünf Minuten lag die BG 17:5 vorn. Guter AUftakt! Für Crailsheim punktete vor allem Sherman Gay und zweimal der Ex-BGer Konrad Wysocki mit zwei Dreiern. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Veilchen it 21:12 in Front. Die Abwehr stand gut, kurz vor Ende des ersten Viertels kassierte Crailsheims DeWayne Russel ein Technisches Foul, Mönninghoff und Lockhart nutzten zwei von drei Freiwürfen.

Und die BG weiter hochkonzentriert auch zu Beginn des zweiten Durchgangs. Und jetzt mit Dreiern: Ben Madgen für die Merlins zweimal, Stockton zweimal für Göttingen. 31:18 für die Gäste. Die BG holte viele Defensiv-Rebounds, nutzte nach schnellem Umschalten ihre Würfe, Stocktons dritter Dreier brachte das 38:21. Zudem leisteten sich die Merlins mehrere Schrittfehler – diese verflixte Nervosität in der aufgeheizten Atmosphäre in der Hakro-Arena! Erstaunlich cool dagegen die Göttinger, die die Konzentration weiter hochheilten und zur Pause 47:28 vorn lagen. Eine Super-Halbzeit der BG! Sie hatte nur drei Ballverluste gegenüber elf der Schwaben und mit 71 Prozent eine starke Zweier-Quote.

Zweite Halbzeit.

Die BG nicht mehr so auf Hochtouren wie zuvor. . Doch auch die Merlins taten sich schwer. Aber die Göttinger blieben hart am Ball. Und vor allem: Auch wenn's hier zum dritten Mal steht: Die Konzentration blieb unvermindert hoch, trotz des vierten Fouls für Mathis Mönninghoff. Nach 30 Minuten 64:44 für die Veilchen. Ein guter Vorsprung.

Aber die Merlins kamen durch Russells sieben Punkte in Folge auf 51:64 zurück. Doch Carter und Stockton bauten die Führung wieder auf 15 Zähler aus. Wichtig in dieser Phase! Und Lockhart legte noch einen harten Dunk zum 70:51 nach. Da konnte doch nichts mehr schiefgehen...

Noch fünf Minuten. Willis und Andric erhöhen auf 74:53. Wegegen der Team-Fouls geht´s jetzt an die Freiwurflinie. Auch da lässt die BG nichts mehr anbrennen und bringt den Sieg zur Rettung der 1. Liga ins Ziel. „In dieser Deutlichkeit hätte ich das nicht erwartet. Crailsheim ist an seinen Nerven gescheitert“, meinte BG-Chef Meinertshagen, während die Spieler mit der Sieges-Humba feierten.

BG: Lockhart 9, Albrecht, Kramer, Williams 15, Carter 9, Andric 7, Mönninghoff 10, Stockton 24, Larysz, Willis 14, Haukohl, Grüttner.

Beste Crailsheimer: Gay 12, Madgen 8, Russell 15. gsd