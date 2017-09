88:93 gegen Bonn, aber starker letzter Test der BG-Männer

+ Starker Auftritt: Göttingens Evan Smotrycz (am Ball) gegen Bonns Martin Breunig. Rechts Bonns Konstantin Klein. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Weil es so schön war und Appetit auf den Start in der Basketball-Bundesliga der Männer machte, gab es im letzten Test der BG Göttingen gegen Klassenkonkurrent Telekom Baskets Bonn vor dem Start in die Basketball-Bundesliga am 30. September gegen Oldenburg sogar noch eine Verlängerung. Vor 951 Zuschauern traf Neuzugang Evan Smotrycz 0,5 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 78:78, sodass eine Overtime nötig wurde. In der setzten sich die Bonner dann mit 93:88 (78:78, 41:50) durch.