90:84 beim MBC! BG Göttingen holt den fünften Sieg in Serie

Basketball-Bundesliga Männer

+ © ANDREAS BEZ Da ist er wieder: Adam Waleskowski (Mitte) bei seinem BG-Debüt in Weißenfels vorm MBCer Sergio Kerusch. Rechts am Ball ist Kyan Anderson. © ANDREAS BEZ

Die tolle Serie der BG Göttingen hält weiter an. Beim Syntainics MBC Weißenfels siegten die Veilchen vor 2700 Zuschauer 90:84 (40:44) und fuhren damit den fünften Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga ein. Aber es war diesmal ein überaus hartes Stück Basketball-Arbeit gegen die bissigen Wölfe.