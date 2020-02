91:87 - BG Göttingen Derbysieger in Braunschweig

Basketball-Bundesliga Männer

+ © A.T. DA SILVA/GSD Im Vorwärtsgang: Elias Lasisi (6) überläuft die Braunschweiger Thomas Klepeisz (links9 und Joe Lawson. Der Belgier zeigte eine starke Partie. © A.T. DA SILVA/GSD

Die BG Göttingen hat die fast dreiwöchige Pause in der Basketball-Bundesliga gut überstanden. Bei den Löwen Braunschweig siegten die Veilchen vor 3616 Zuschauern in der ausverkauften VW-Halle mit 91:87 (49:41). Fünf Spieler trafen zweistellig, an der Spitze erneut Spielmacher Kyan Anderson (23). Zugleich war es der achte Sieg in den vergangenen zehn Spielen.