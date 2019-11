93:87 - BG Göttingen reißt Hamburger Türme ein

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/G SD Riesenjubel am Ende: Die BG Göttingen feierte in Hamburg beim 93:87 ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison. © HUBERT JELINEK/G SD

Was für zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten! Mit viel Kampf kam die BG Göttingen bei den Hamburg Towers vor 3400 Zuschauern zu einem am Ende glücklichen 93:87 (61:34)-Auswärtssieg beim Aufsteiger. Aber was war da in der zweiten Halbzeit los? Nach einer starken ersten Hälfte brachen die Veilchen ein, brachten den zweiten Saisonsieg nur mit Glück über die Zeit. Bennet Hundt gelang der letzte Dreier mit der Schlusssirene.