Abenteuer Bundesliga: Nur der Klassenerhalt zählt für BG-Ladies

+ Das Mannschafts-Foto mal etwas anders – die Veilchen Ladies (von links): Alissa Pierce, Jennifer Crowder, Vasiliki Karambatsa, Lea Nguyen Manh, Corinna Dobroniak, Casey Smith, Maika Pilz, Jana Lücken, Verdine Warner, Marissa Janning (liegend). Foto: Ahrens/nh

Am kommenden Sonntag (16 Uhr) startet die BG 74 Göttingen in die Saison 2017/18 der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Nach acht Jahren sind die „BG 74 Veilchen-Ladies“ , wie sie sich sogar offiziell nennen, wieder in der 1. Liga.