Abschiedsparty bei BG: Stockton heim nach Spokane

Wenn das letzte Spiel einer Saison vorbei ist, kommt bei allen Beteiligten immer ein bisschen diese große Leere.

So auch bei den BG-Profis, die am späten Mittwochnachmittag im Trainingszentrum das große Saison-Halali feierten. Abschied nehmen war und ist angesagt, wer geht, wer bleibt – alles offen. Die übliche personelle Ungewissheit nach Saisonschluss.

Einen weiterlaufenden Vertrag haben nur Leon Williams und Joanic Grüttner. Sicher ist nur, dass die Amerikaner erst einmal nach Hause fliegen. Spielmacher Michael Stockton jettet am Freitag nach Spokane (US-Bundesstaat Washington) zu Vater John und der ganzen Familie. „Ich freue mich darauf. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Alles war erstklassig in Göttingen.“

Darius Carter, der elf Spiele verletzt fehlte, fliegt am Samstag heim nach Akron (Ohio). Dominic Lockhart bleibt vorerst noch in Göttingen. Unklar jedoch, ob Bundestrainer Henrik Rödl ihn nochmal zur Nationalmannschaft einlädt. Urlaub hat Lockhart noch nicht gebucht.

Nochmal großer Auftrieb bei der Saisonabschlussparty am Mittwochabend im Trainingszentrum der BG. Rund 200 Fans waren dabei, als die Trikots der Spieler versteigert wurden. Als Profi-Auktionator entpuppte sich vor allem Michael Stockton, der sein Trikot mit der „20“ am besten an den Mann brachte. Für 190 Euro ging es weg – damit blieb er aber deutlich unter den 400 Euro für das Jersey von Jesse Sanders vor einem Jahr. Insgesamt kamen bei der Versteigerung 1785 Euro zusammen, die in den Nachwuchsbereich der BG gehen.

Unter dem (imaginären) Hammer kam auch Harper Kamp als Pappkamerad, den Coach Roijakkers samt T-Shirts für 130 Euro versteigerte. „Ihr wart super die ganze Saison. Das Bamberg-Spiel war das lauteste, das ich in der S-Arena erlebte.“ BG-Boss Meinertshagen: „Neue oder Vertragsverlängerungen kann ich noch nicht bieten. Den Kern des Teams wollen wir halten. Wir geben jetzt Gas!“ (haz/gsd)