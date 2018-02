Abstiegsduell gegen Tübingen: BG-Duell mit Ex-Veilchen Mönninghoff

+ Jetzt in vertauschten Rollen: Mathis Mönninghoff (am Ball) spielt inzwischen für Tübingen, William Buford am Samstag erstmals jetzt für die Veilchen – gegen seinen früheren Klub. Foto: nh

Tübingen/Göttingen. Nach zweieinhalbwöchiger Pause startet die Basketball-Bundesliga am kommenden Wochenende in den letzten Teil der Vorrunde. Für die BG Göttingen steht am Samstag (18 Uhr, S-Arena) als erste von noch 13 Partien ein absolut richtungsweisendes Heimspiel gegen die Walter Tigers Tübingen auf dem Programm. Der Drittletzte gegen das Schlusslicht. Zwei Personalien ragen dabei heraus: Für die BG spielt jetzt der ehemalige Tübinger William Bill Buford, während die Schwaben erstmals mit dem Ex-BGer Mathis Mönninghoff zu dessen früheren Klub in die S-Arena kommen.