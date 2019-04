Achtung, BG! Dieser MBC ist gefährlich

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Immer wieder im Blickpunkt: Göttingens Michael Stockton (am Ball) gegen Berlins Martin He rmannsson (links), Franz Wagner und Landry Nnoko (rechts). Der BG-Kapitän ist weiterhin das Herz und die Seele der Veilchen. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Können die Veilchen den Schwung, den ihnen der unerwartete Auswärtssieg in Bayreuth (78:75 am vergangenen Samstag) verliehen hat, in das erste „Abstiegs-Endspiel“ gegen den Mitteldeutschen BC mit hinübernehmen? Das Heimspiel gegen den Abstiegs-Mitkonkurrenten beginnt am Samstag um 18 Uhr in der S-Arena.