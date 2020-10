In Vechta gegen Frankfurt: BG Göttingen hofft auf guten Auftakt im BBL-Pokal

Basketball

+ © HUBERT JELINEK / GSD Trifft auf alte Bekannte: Göttingens Neuzugang Akeem Vargas (am Ball gegen Braunschweigs Karim Jallow) tritt gegen seinen Ex-Klub Frankfurt an. © HUBERT JELINEK / GSD

Vor 222 Tagen bestritt die BG Göttingen das letzte Spiel in der Basketball-Bundesliga gegen die Hamburg Towers, nahm im Juni an dem unter einem Extra-Status stehenden Finalturnier in München teil. Jetzt starten die Veilchen am Sonntag (15 Uhr) im Vechtaer Rasta-Dome in die Pokalrunde 2020.