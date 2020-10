ASC Göttingen: Die zweite Frauen-Power in Göttingen

Basketball 2. Liga

+ © Hubert Jelinek / gsd Abenteuer zweite Bundesliga: ASC-Trainer René Hampeis (hockend im grauen Sweatshirt) inmitten seiner Mannschaft. © Hubert Jelinek / gsd

Optimistisch geht Trainer René Hampeis das Abenteuer zweite Bundesliga Nord mit den Frauen des ASC 46 Göttingen an. „Wir haben am kommenden Samstag das erste Spiel bei den ChemCats in Chemnitz und den Anspruch, dort zu gewinnen“, zeigt sich Hampeis kämpferisch.