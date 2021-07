Baldwin siebter Neuer im BG-Kader

BASKETBALL Trainer Moors streicht die „defensive Mentalität“ heraus

+ © privat/nh Kamar Baldwin © privat/nh

Denkt man an den Namen Baldwin in der vergangenen BBL-Saison, fällt einem der Name Wade Baldwin ein. Jetzt hat die BG Göttingen auch Baldwin verpflichtet, aber - nein - es ist nicht der Top-Mann vom FC Bayern München, der aktuell zu Baskonia Vitoria-Gasteiz (ACB, Spanien) wechselte. Den bisherigen Münchener hätte die BG auch nicht bezahlen können.

Göttingen – Vielmehr haben die Veilchen Kamar Baldwin verpflichtet, den Kader damit auf nun zehn Spieler erhöht. US-Guard Kamar Baldwin wechselt vom türkischen Erstligisten Türk Telekom nach Göttingen und erhält einen Einjahresvertrag. „In Kamar holen wir Kreativität und Scoring ins Team“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Außerdem hat er auch die defensive Mentalität, die ich mir für die Mannschaft wünsche.“

Nach seinem College-Abschluss 2020 unterschrieb Baldwin im vergangenen Sommer seinen ersten Profi-Vertrag. Für Türk Telekom stand der Veilchen-Neuzugang 17 Mal in der türkischen Liga auf dem Parkett und neun Mal in der Basketball Champions League. Im nationalen Wettbewerb kam der Guard in rund 20 Minuten Einsatzzeit pro Partie auf 6,4 Punkte, 2,5 Rebounds und 1,6 Assists. Auf europäischem Parkett erzielte der Basketballer durchschnittlich 6,1 Punkte, holte 2,6 Rebounds und gab 0,8 Assists in rund 17 Minuten Spielzeit pro Partie.

Während seiner akademischen Ausbildung an der Butler University in Indianapolis (US-Bundesstaat Indiana) trug Baldwin von 2016 bis 2020 das Trikot der Butler Bulldogs. Für das College-Team absolvierte der US-Amerikaner in den vier Spielzeiten 133 Partien. In seinem Abschlussjahr stand er im Schnitt 32 Minuten pro Partie auf dem Parkett, erzielte 16,2 Punkte, holte 4,6 Rebounds und gab 3,3 Assists.

. Veilchen-Kader für die Saison 2021/22: Mathis Mönninghoff, Akeem Vargas, Haris Hujic, Jake Toolson, Philipp Hartwich, Stephen Brown, Zack Bryant, Harper Kamp, James Dickey und Kamar Baldwin. (haz/gsd-nh)

