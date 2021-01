Bamberg mit Ruoff einen Tag früher bei der BG Göttingen

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Ehemaliges BG-Führungsduo: Alex Ruoff (links) und Trainer Johan Roijakkers. © HUBERT JELINEK/GSD

Nun also doch: Was zunächst spekuliert wurde, ist nun festgezurrt: Das Heimspiel der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg wird vom 30. auf den 29. Januar vorgezogen. Tipoff ist um 20.30 Uhr.