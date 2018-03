Basketball-Pokal: BG-Ladies siegen im kleinen Finale des Final Four 68:58 gegen Chemnitz

+ In beiden Spielen stark: Göttingens Holländerin Francis Donders (links) läuft im Halbfinale Wasserburgs Litauerin Santa Okockyte davon. Foto: Prößdorf/bf

Chemnitz. Erst den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft, und nun im Pokal-Final Four den dritten Platz belegt. Ein toller Saisonabschluss für die BG 74 Veilchen Ladies! Im Halbfinale war das Team von Trainer Giannis Koukos am Samstag in Chemnitz noch dem haushohen Favoriten TSV Wasserburg mit 52:70 unterlegen, gewann dann aber einen Tag später mit 68:58 (32:26) gegen den Ausrichter ChemCats Chemnitz und holte sich damit den Pokal für Platz drei.