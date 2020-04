Baskets-Chef Crowder: Diffuses Bild der Frauen-Bundesliga

Basketball

+ © A.T. da Silva/gsd Klassenerhalt und Playoffs geschafft! Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder (re.) freut sich mit Trainer Goran Lojo. Das Foto wurde vor der Corona-Krise aufgenommen. © A.T. da Silva/gsd

Am vergangenen Dienstagabend war Richard Crowder nicht in der FKG-Halle. Der Grund für die Abwesenheit war – wie sollte es in diesen Tagen anders sein –die Coronakrise. An diesem Abend hätten die flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) ihr Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen die Rutronik Stars Keltern gehabt. Pustekuchen!